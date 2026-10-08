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Neben dem Surface Laptop Ultra hat Microsoft zum Start der neuen RTX-Plattform die Vorbestellungen für die Surface RTX Spark Dev Box geöffnet. Dabei handelt es sich um einen kompakten KI-Entwickler-PC, der zumindest schon in den USA für 5.999 US-Dollar angeboten wird und im November ausgeliefert werden soll. Einen Start für Deutschland oder Europa hat Microsoft bislang allerdings noch nicht angekündigt.

Im Inneren der 326,5 x 172,0 x 41,9 mm großen und knapp unter 2,0 kg schweren Box, arbeitet natürlich NVIDIAs RTX-Spark-Superchip, der eine Blackwell-GPU mit einer Grace-CPU kombiniert, wobei Microsoft ausschließlich auf das Spitzenmodell mit bis zu 20 CPU- und 6.144 GPU-Kernen setzt. Dazu kommen 128 GB gemeinsam genutzter LPDDR5X-Speicher und Platz für ein PCI-Express-5.0-Laufwerk mit bis zu 2 TB Speicher. Microsoft beziffert die KI-Leistung mit bis zu einem Petaflop und verspricht, dass sich Modelle mit mehr als 120 Milliarden Parametern lokal ausführen lassen. Das ungewöhnliche Gehäuse soll längere KI- und Entwicklungsjobs ohne starke Leistungsschwankungen ermöglichen und so mit seinem Aufbau und Design zur Kühlung der Hardware beitragen. Microsoft gibt ein thermisches Budget von 100 W an. Dabei wird der eigentliche Hardware-Aufbau aufgebockt und mit über 1.000 Lüftungsöffnungen versehen. Es ist ein hochwertiges Aluminium-Chassis.

Microsoft liefert die Surface RTX Spark Dev Box mit Windows 11 Pro und einer vorinstallierten Entwicklungsumgebung aus. Dazu gehören unter anderem Visual Studio Code, Git, GitHub CLI, GitHub Copilot, WSL, Python und Node.js. Die vorkonfigurierte Software soll die Einrichtung verkürzen und die Hardware technisch voll ausnutzen können. Anschlusseitig stehen zwei USB-C-, zwei USB-A-Anschlüsse, HDMI, Ethernet und ein 3,5-mm-Klinkenanschluss zur Verfügung. Drahtlos wird bereits per WiFi 7 kommuniziert. Die Stromversorgung erfolgt extern über ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 165 W.

Microsoft hatte die Dev Box im Juni zunächst für eine spätere Veröffentlichung in den USA angekündigt. Nun soll die Box offiziell ab 5.999,99 US-Dollar im November verfügbar werden.