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Gigabyte erweitert sein AI-TOP-Portfolio um einen weiteren Desktop-PC, der lokale KI-Workloads ohne den Umweg über Cloud-Infrastruktur bewältigen soll. Der AI TOP 100 B850 kombiniert dafür einen Ryzen 9 9950X mit bis zu 128 GB DDR5-Arbeitsspeicher und wahlweise einer GeForce RTX 5090 oder zwei Radeon AI Pro R9700. Insbesondere die AMD-Konfiguration fällt mit insgesamt 64 GB Grafikspeicher deutlich großzügiger aus als typische High-End-Desktop-Systeme.

Als Prozessor dient AMDs Ryzen 9 9950X mit 16 Zen-5-Kernen und 32 Threads. Das System selbst basiert auf dem B850-Chipsatz und wird von Gigabyte mit 128 GB DDR5 bestückt. Für das Betriebssystem, KI-Modelle und weitere Daten ist zudem eine 2 TB große PCIe-4.0-SSD vorgesehen. Die Kühlung des Prozessors übernimmt eine 240-mm-Wasserkühlung aus Gigabytes AI-TOP-Serie.

Die für KI-Anwendungen entscheidende Wahl betrifft die Grafikbeschleuniger. Eine Variante des Systems setzt dabei auf NVIDIAs GeForce RTX 5090 mit 32 GB GDDR7. Alternativ verbaut Gigabyte aber auch zwei Radeon AI Pro R9700, die jeweils 32 GB Grafikspeicher besitzen. Damit stehen insgesamt 64 GB VRAM zur Verfügung, wenngleich der Speicher zweier GPUs technisch nicht mit einem einzelnen zusammenhängenden 64-GB-Speicherpool gleichzusetzen ist. Gigabyte adressiert diese Konfiguration aber insbesondere an Entwickler, Unternehmen und Forscher, die große Sprachmodelle und andere generative KI-Anwendungen lokal betreiben wollen.

Für die beiden Grafikkarten stellt das verwendete B850 AI TOP zwei PCIe-5.0-x16-Steckplätze bereit. Hinzu kommen ein PCIe-4.0-x2-Slot sowie zwei M.2-Steckplätze mit PCIe 5.0 und ein weiterer mit PCIe 4.0. Das Mainboard unterstützt grundsätzlich bis zu 256 GB DDR5 über vier DIMM-Steckplätze, auch wenn Gigabyte den Komplett-PC nur mit 128 GB spezifiziert.

Entsprechend der Hardware fällt auch die Stromversorgung großzügig aus. Gigabyte verbaut ein 1.600-W-Netzteil nach ATX 3.1 mit 80-Plus-Platinum-Zertifizierung. Das vollständige System bringt laut Hersteller ungefähr 25 kg auf die Waage und misst 230 × 551 × 447 mm.

Auch bei der Netzwerkanbindung hebt sich der Rechner von gewöhnlichen Desktop-PCs ab. Zwei 10-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse sollen schnelle Übertragungen großer Datensätze und die Anbindung an Netzwerkspeicher ermöglichen. Zusätzlich stehen Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 zur Verfügung. Gigabyte verbaut dafür ein Realtek-RTL8922AE-Modul, während die beiden kabelgebundenen Schnittstellen über Marvell-AQtion-AQC113C-Controller realisiert werden. An der Frontseite finden sich einmal USB 3.2 Gen 2x2 über Typ C, zweimal USB 3.2 Gen 1 über Typ A und zwei USB-2.0-Anschlüsse.

Angaben zu Preis und Verfügbarkeit des AI TOP 100 B850 hat Gigabyte bislang keine gemacht.