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#Raspberry-Pi

Weitere Preissteigerung

Raspberry- PIs mit 2 GB werden teurer

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Von Andreas Schilling

Raspberry- PIs mit 2 GB werden teurer
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Zuletzt erhöhte die Raspberry Pi Foundation Anfang April die Preise für einige Raspberry-Modelle und fügte auch eine 3-GB-Zwischenstufe ein. Nun kommt es zu einer weiteren Preiserhöhung, die der Leiter der Foundation, Eben Upton, auch offiziell verkünden muss.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die Raspberry-Pi-Einplatinencomputer mit 2 GB LPDDR4-Arbeitsspeicher werden um jeweils 12,50 US-Dollar angehoben. Damit steigt der Preis des Raspberry Pi 5 mit 2 GB RAM auf 77,50 US-Dollar, während der Raspberry Pi 4 in gleicher Speicherausstattung künftig 67,50 US-Dollar kostet. Das entspricht einem Aufschlag von rund 19 % beim Raspberry Pi 5 und etwa 23 % beim Raspberry Pi 4.

Man muss die Preise nun auch bei diesen Modellen erhöhen, "um mit den Produktionskosten Schritt zu halten", so Upton.

Raspberry PI mit 1-GB-Chip

Bei älteren Raspberry-Pi-Modellen mit LPDDR2-Speicher, darunter der Raspberry Pi 3 und der Zero 2 W, sieht der Hersteller derzeit keinen Anlass für Preisanpassungen. Nach eigenen Angaben sind noch ausreichend Lagerbestände vorhanden, sodass die bisherigen Preise vorerst beibehalten werden können.

Aktuell kostet der Raspberry Pi 5 Modell B mit 8 GB 184,90 Euro, mit 4 GB 134,99 Euro und die nun preislich angehobene 2-GB-Variante liegt bei 93,31 Euro. Über allem thront das Modell mit 16 GB, welches mit 319,20 Euro aber auch das teuerste ist.

Etwas Geld sparen lässt sich mit dem Raspberry Pi 4 Modell B. Dieses kostet mit 8 GB 159,89 Euro, mit 4 GB 105,90 Euro und mit 2 GB 74,79 Euro. Die Zeiten der wirklich günstigen Einplatinen-Bastel-Lösungen scheinen aber endgültig vorbei zu sein.

Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 93,31 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Nicht lagernd 93,31 EUR
Verfügbar 107,29 EUR
Lagernd 109,67 EUR
Verfügbar 126,14 EUR
Lagernd 129,89 EUR
Lagernd 129,90 EUR
Lagernd 157,50 EUR

Quellen und weitere Links

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