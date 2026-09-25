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Wie MSI am Freitagmorgen per Pressemitteilung bekannt gab, ist der MSI PRO MAX EDGE AI+ ab sofort in Deutschland erhältlich. Kostenpunkt: mindestens 4.799 Euro. Im Preisvergleich wird die kompakte KI-Workstation bereits ab 4.499 Euro gelistet – allerdings ohne Betriebssystem. Im Onlineshop des Herstellers werden sogar bis zu 5.399 Euro aufgerufen. Die Verfügbarkeit ist je nach Shop und Konfiguration als sofort verfügbar gekennzeichnet. Damit ist der 4-Liter-PC, welcher vorrangig für lokale KI-Anwendungen gemacht ist, alles andere als ein Schnäppchen.

Herzstück des MSI PRO MAX EDGE AI+ ist ein AMD Ryzen AI Max+ 395. Er vereint 16 Zen-5-Kerne mit einer integrierten Radeon 8060S auf Basis der RDNA-3.5-Architektur und kann mit einer XDNA-2-NPU aufwarten. AMD gibt für den Prozessor 50 TOPS NPU-Leistung an, MSI beziffert die kombinierte KI-Leistung von CPU, GPU und NPU auf bis zu 126 TOPS. Damit sollen sich einzelne KI-Modelle mit bis zu 120 Milliarden Parametern problemlos lokal ausführen lassen. MSI nennt unter anderem GPT-OSS 120B mit einem Speicherbedarf von 65 GB und durchschnittlich 33,29 Token pro Sekunde. Für größere Modelle sieht MSI ein Cluster aus mehreren Geräten vor. Zwei MSI PRO MAX EDGE AI+ sollen GPT-OSS 120B in INT8 sowie ausgewählte Qwen3-Modelle bis 235 Milliarden Parameter ausführen können. Mit vier gekoppelten Systemen soll sogar DeepSeek-V3.1 mit 671 Milliarden Parametern bei Q4_0-Quantisierung ausführbar sein.

Möglich wird dies auch dank des verlöteten Arbeitsspeichers, der als gemeinsamer Speicherpool für Prozessor und Grafiklösung ausgelegt ist. Bis zu 96 GB der insgesamt 128 GB lassen sich davon als Grafikspeicher verwenden. Das Gehäuse bietet zwei M.2-Steckplätze für PCIe-4.0-SSDs, von denen bei der angegebenen 2-TB-Konfiguration einer frei bleibt. Zur Ausstattung zählen außerdem WiFi 7, 2,5-GbE, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a sowie zwei USB-C-Anschlüsse mit 40 GBit/s und DisplayPort-Unterstützung. Für die Stromversorgung ist ein 300 W starkes Netzteil integriert, um die Kühlung sorgen sich insgesamt drei Lüfter, wobei MSI auf ein hochwertiges Aluminium-Chassis mit zahlreichen Luftlöchern setzt. Dieses misst 188,4 x 248,5 x 97,5 mm und wiegt 2,9 kg

Für die 4.799 Euro gibt es eine Konfiguration des MSI PRO MAX EDGE AI+ mit 128 GB RAM, 2 TB SSD und ohne Betriebssystem. Auf der Produktseite sind daneben weitere SKUs gelistet, darunter eine Variante mit Windows 11 Pro.