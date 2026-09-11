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Der ASUS Ascent QN10 ist einer der ersten Mini-PCs, der auf Qualcomms Snapdragon X2 Elite basiert und die Plattform damit vom Notebook auf den Desktop bringt. Ein Schnäppchen werden die Systeme allerdings nicht werden, wie jetzt erste Preislistungen zeigen. So kostet eine Ausstattungsvariante mit 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen SSD stolze 2.789 Euro im Preisvergleich.

Im Inneren steckt dabei der Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 mit einem 4,7 GHz schnellen Oryon-Prozessor der dritten Generation und 18 Kernen, dessen Hexagon-NPU auf eine KI-Leistung von 80 TOPS kommen soll und eine integrierte Adreno-X2‑90-Grafiklösung mit sich bringt. Beim Arbeitsspeicher sind laut ASUS 16 oder 32 GB LPDDR5X mit 8.533, bzw. 9.600 MHz vorgesehen, während eine 512 GB große M.2-NVME-SSD mit PCIe 5.0 verbaut ist. Unterstützt werden zwei M.2-2280-SSDs mit bis zu 4 TB, die zweite jedoch maximal als PCIe-4.0-Modell. Das Modell ist mit 32 und 512 GB ausgerüstet.

Ansonsten besitzt der ASUS Ascent QN10 insgesamt sieben USB-Anschlüsse: drei USB4-Ports mit bis zu 40 GBit/s, drei USB-A-Buchsen mit bis zu 10 GBit/s und einen USB-A-Anschluss nach USB 2.0. Zwei USB4-Ports sitzen an der Vorderseite, der dritte befindet sich an der Rückseite. Hinzu kommen eine Audiobuchse, HDMI, 2,5-Gigabit-LAN und der Anschluss für das externe 180-W-Netzteil. Drahtlos wird bereits per WiFi 7 und Bluetooth 6.0 kommuniziert. Bis zu vier 4K-Displays können angesteuert werden.

Das silberne Gehäuse misst 130 x 130 x 39,96 mm und wiegt 0,75 kg. Damit kommt der Mini-PC auf ein Volumen von weniger als 0,7 l. Das Design ist zeitlos und schlicht, lediglich an den Seiten gibt es Luftschlitze für die Kühlung. Der ASUS Ascent QN10 soll vorrangig für lokale KI-Anwendungen ausgelegt sein. Der Preis von 2.789 Euro ist happig, allerdings hat ASUS noch keine offiziellen Preise genannt. Eine weitere Listung bei Bora Computer mit identischer Ausstattung spricht von knapp unter 2.300 Euro.

Preise und Verfügbarkeit ASUS Ascent QN10-VQ0008NN, Snapdragon X2 Elite - X2E-88-100, 32GB RAM, 512GB SSD, EU-Netzkabel Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 2.789,00 EUR Zeigen >>