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CHUWI zeigt auf der IFA 2026 die UniBox AI495 Pro als kompakte Workstation für lokale KI‑Modelle. Das System kombiniert in einem 2,9-Liter-Gehäuse AMDs Ryzen AI Max+ Pro 495 mit bis zu 192 GB LPDDR5X-8533 Unified Memory. Damit sollen sich Sprachmodelle mit bis zu 300 Milliarden Parametern bei 4-Bit-Quantisierung lokal betreiben lassen. Einen Preis oder Marktstart nennt CHUWI zwar noch nicht, jedoch dürfte sich dieser an den zahlreichen Konkurrenzmodellen wie die von ACEMAGIC, GMKtec oder Lenovo orientieren, die teils zu Preisen ab 6.000 US-Dollar angekündigt wurden.

Der AMD Ryzen AI Max+ Pro 495 basiert auf der Zen-5-Architektur und bietet 16 Kerne sowie 32 Threads mit einem maximalen Boost von 5,2 GHz an. Die Speicheranbindung arbeitet mit 256 Bit und erreicht so einen Durchsatz von stolzen 273 GB/s. Bis zu 160 GB des Unified Memory kann die integrierte Radeon-Grafik als Videospeicher zugewiesen bekommen. Die AMD Radeon 8065S setzt auf die RDNA-3.5-Technik mit 40 Compute Units und einem Takt von 3.000 MHz. Damit soll das System nicht nur schnelle 131 TOPS erreichen, sondern sich auch für 1080p-Gaming eignen, was die Workstation zu einem echten Allrounder machen sollte. Dazu gibt es noch eine 2 TB große NVMe-SSD mit PCIe-x4-Anbindung – theoretisch lassen sich bis zu drei Laufwerke davon verbauen.

Das X-Frame-Gehäuse kommt auf Abmessungen von 209,6 x 209,6 x 67 mm und fasst damit rund 2,9 l. Bei der Anschlussvielfalt führt CHUWI zwei 10-GbE-Anschlüsse, einen OCuLink-Port und zwei USB4-Anschlüsse mit bis zu 40 GBit/s auf. Dazu kommen WiFi 7 und Bluetooth 5.4 für die drahtlose Konnektivität. Ein 240-W-Netzteil übernimmt die Versorgung, als Betriebssystem ist Microsoft Windows 11 Pro vorinstalliert.

Daneben wird es die CHUWI UniBox AI495 Pro auch etwas günstiger als UniBox AI395 geben, die dann einen AMD Ryzen AI Max+ 395 auf Strix-Halo-Basis mit bis zu 128 GB LPDDR5X-8000 und einer Radeon 8060S nutzt. Sie soll KI-Modelle mit immerhin noch 235 Milliarden Parametern lokal ausführen können. Weitere technische Änderungen im Vergleich zum Spitzenmodell gibt es bei dieser Variante jedoch nicht. Preis und Verfügbarkeit will CHUWI zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.