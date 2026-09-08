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Mit der Ryzen-Z-Serie stellte AMD vor einiger Zeit spezielle APUs vor, die für Handhelds vorgesehen sind. Die Hardware ist dabei mit einigen Mobil-Prozessoren für Notebooks identisch, allerdings legt AMD die Chips derart aus, dass sie in Gaming-Handhelds möglichst effizient arbeiten können.

Die Modelle Ryzen Z1 und den Ryzen Z1 Extreme kamen unter anderem im ASUS ROG Ally (Test) zum Einsatz. In der zweiten Generation, dem ROG Xbox Ally X (Test), werden bereits der Ryzen Z2 und Ryzen Z2 Extreme verwendet.

Nun kündigt Minisforum an, den Ryzen Z1 auch im Mini-PC UM750 Neo verwenden zu wollen. Die CPU verfügt über zwei Zen-4- und vier Zen-4c-Kerne. Hinzu kommt eine integrierte RDNA-3-Grafikeinheit mit vier Compute Units. Minisforum stattet den UM750 zudem mit 16 GB LPDDR5-6400 aus. Einer der beiden SSD-Steckplätze ist ab Werk bereits belegt, ein zweiter steht für eine spätere Erweiterung bereit.

Das Gehäuse des Mini-PCs kommt auf Abmessungen von 130 × 126 × 47,2 mm. Neben dem Ein/Ausschalter an der Front vorhanden sind zwei USB-3.2-Gen2-Anschlüsse sowie eine analoge 3,5-mm-Buchse. Rückseitig geboten werden zweimal USB 3.2 Typ-A, einmal USB4 (Alt DP), jeweils einmal HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4 und auch einmal RJ45 für 2,5GbE. Drahtlose Verbindungen werden über Wi-Fi 6e und Bluetooth 5.2 hergestellt. Die Stromversorgung findet über ein externes Netzteil statt.

Der Preis für den UM750 mit Ryzen Z1, 16 GB Arbeitsspeicher und 500 GB fassender SSD liegt bei 463 US-Dollar. Mit doppeltem SSD-Speicher liegt der Preis bei 535 US-Dollar.

Den Handheld-Chip in einem Mini-PC zu sehen, ist sicherlich zunächst einmal eine Besonderheit. Mit einem Ryzen-Mobilprozessor wäre das System aber ebenfalls auszustatten – den Unterschied würde der Nutzer wohl kaum merken.