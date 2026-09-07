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ACEMAGIC zeigt auf der IFA 2026 in Berlin mehrere neue Mini-PCs und Workstations, die vorwiegend auf KI- und AI-Anwendungen ausgelegt sind. Angefangen beim klassischen Mini-PC mit Gorgon-Point- oder Panther-Lake-Technik bis hin zum klassischen Tower mit dedizierter Profi-Grafikkarte ist alles dabei.

So zeigte uns ACEMAGIC die AI Full Stack Workstation GT9 Pro. Hier kombiniert man eine Vielzahl verschiedener Core-Prozessoren von Intel oder AMDs Ryzen-7000- und -9000-Reihe mit professionellen Grafiklösungen wie die NVIDIA Pro 6000 oder Pro 5000 und stellt somit ordentlich Rechenleistung und Speicher für lokale KI-Modelle bereit. Für China bietet man die Reihe außerdem mit entsprechenden Ablegern mit der chinesischen Hygon- oder Zhaoxin-Plattform an. Ansonsten lassen sich zwei DDR5-Module mit bis zu 96 GB und zwei M.2-SSDs mit PCI-Express-4.0-Anbindung verbauen. All das kommt in einem 8,9-Liter-Gehäuse mit Abmessungen von 320 x 210 x 136 mm und einer Aluminiumfront sowie Meshseitengitter zum Einsatz. Anschlussseitig werden in der Regel acht USB-Schnittstellen mit bis zu 10 GBit/s, eine Netzwerkschnittstelle und WiFi 6 sowie drei Audio-Jacks geboten, während die Grafiklösung je nach Modell DisplayPort und HDMI bereitstellt. Darunter positioniert ACEMAGIC den GT5 Pro, welcher mit 5,6 Litern deutlich kompakter ausfällt und sich mit kleineren NVIDIA-Pro-4000- oder T1000-GPUs ausrüsten lässt.

Beim ACEMAGIC F2A setzt man hingegen auf ein klassisches Mini-PC-Design mit Abmessungen von 128 x 128 x 37 mm, das auf eine Kombination aus Aluminium und Kunststoff setzt und mit einem zeitlosen, schlichten Design mit abgerundeten Ecken auf sich aufmerksam macht. Hier plant man, zwei verschiedene Varianten auf den Markt zu bringen: Die Intel-Ausführung nutzt einen Core Ultra X7 358H aus der Panther-Lake-Familie mit 16 Kernen und 16 Threads, Arc-B390-Grafik und bis zu 180 TOPS kombinierter KI-Leistung. Die AMD-Version arbeitet hingegen mit dem Ryzen AI 9 HX 470, der zwölf Kerne und 24 Threads sowie eine Radeon 890M auf Basis von RDNA 3.5 bietet. Für die NPU nennt ACEMAGIC bis zu 55 TOPS, für die gesamte Plattform bis zu 86 TOPS. Beide Varianten verfügen über 32 GB verlöteten LPDDR5X-Speicher. Beim Massenspeicher unterscheiden sie beide Plattformen ebenfalls: Intel erhält einen M.2-Steckplatz mit PCIe 5.0 x4 und einen mit PCIe 4.0 x4, AMD zwei PCIe-4.0-x4-Schnittstellen. Ab dem 15. September sollen die beiden Varianten verfügbar sein. Die Intel-Konfiguration wird ab etwa 1.100 US-Dollar, die AMD-Ausführung ab 1.200 US-Dollar starten.

Darüber positioniert ACEMAGIC den F7A. Dieser setzt ebenfalls auf den Intel Core Ultra X7 358H, wächst aber beim Speicher und bei der Erweiterbarkeit. ACEMAGIC verbaut bis zu 64 GB LPDDR5X-8533 und zwei M.2-2280-Steckplätze. Einer arbeitet mit PCIe 4.0 x4, der andere mit PCIe 5.0 x4, wobei pro Laufwerk bis zu 2 TB möglich sein sollen. WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gehören ebenfalls zur Ausstattung. Das Gehäuse wächst auf 143 x 143 x 40 mm. Als Spitzenmodell plant man den F9A Pro 495 ist mit 16 Zen-5-Kernen und 32 Threads, Radeon 8065S sowie einer XDNA-2-NPU. ACEMAGIC führt den F9A Pro 495 als Plattform für lokale KI-Inferenz und nennt einen Test mit dem 284 Milliarden Parameter großen Modell DeepSeek V4 Flash. Mit rund 6.000 US-Dollar wird man hier rechnen müssen.