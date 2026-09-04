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Nach einer kompakten KI-Workstation auf Basis von Strix Halo hat AMD auf der IFA nun eine wesentlich leistungsstärkere Halo Workstation vorgestellt. Die Threadripper Halo Workstation setzt auf einen Ryzen Threadripper PRO 9995WX mit 96 Kernen. Das System bietet 128 PCI-Express-5.0-Lanes zur Anbindung verschiedener Erweiterungskarten. Das auf der Bühne gezeigte System bot 2 TB an Arbeitsspeicher, die über ein Achtkanal-Speicherinterface angebunden sind.

Neben dem Prozessor gibt es eine zweite Kernkomponente für KI-Workloads: AMDs vor kurzen vorgestellte KI-Beschleuniger Instinct MI350P. Die Beschleuniger basieren auf der CDNA-4-Achitektur und bieten 144 GB an HBM3E mit einer Speicherbandbreite von 4 TB/s. Jeder Instinct MI350P hat eine TDP von 600 W und verfügt über ein AiO-Kühlung.

Bis zu vier Instinct MI350P lassen sich im System unterbringen, sodass eine solche Konfiguration auf insgesamt 576 GB des schnellen Speichers kommen kann – zuzüglich der 2 TB DDR5.

Informationen zu den Kosten eines solchen Systems wollte AMD nicht nennen. Ein Ryzen Threadripper PRO 9995WX kostet rund 10.000 Euro, 2 TBan DDR5 haben ebenfalls ihren Preis. Noch keinerlei Preisangabe gibt es zu den Instinct MI350P.