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Von GMKTec können ab dem heutigen Tag die beiden neuen Komplettsysteme – das NEO-X1 und das NEO-X1 Pro – vorbestellt werden, die laut der offiziellen Webseite und E-Shop Anfang September versendet werden sollen. In beiden Fällen kommt ein identisch ausgestattetes Mobile-on-Desktop-Mainboard zum Einsatz. Unterschieden werden beide Systeme vorrangig beim Prozessor, bei der verbauten Grafikkarte und bei der Arbeitsspeicher-Menge. Während das NEO-X1 mit dem AMD Ryzen 9 9955HX samt 32 GB RAM und der NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mit 8 GB GDDR7-VRAM gepaart wird, erhält das NEO-X1 Pro den Ryzen 9 9955HX3D, dazu 64 GB RAM und die GeForce RTX 5070 mit passenden 12 GB GDDR7-Speicher.

GMKTec hat das NEO-X1-Komplettsystem mit 1,999,99 Euro bepreist. Für diesen Preis erhält der Käufer ein proprietäres Gehäuse, in dessen Inneren der Ryzen 9 9955HX auf dem MoDT-Mainboard (Mobile on Desktop) steckt. Neben der integrierten Radeon-610M-Grafikeinheit kann der Käufer auf eine GeForce RTX 5060 Ti (Test) zurückgreifen, die über einen 8 GB großen GDDR7-Speicher verfügt, der mit 128 bit angebunden ist. Ergänzt wird das System mit 32 GB DDR5-Speicher. Wer noch 700 Euro obendrauflegt, kann für 2.699,99 Euro das NEO-X1 Pro sein Eigen nennen. Dafür steckt dann der Ryzen 9 9955HX3D (mit 96 MB an L3-Cache auf dem ersten CCD) auf dem Mainboard und als Grafikkarte steht die GeForce RTX 5070 (Test) mit 12-GB-GDDR7-Speicher samt 192-Bit-Speicherinterface bereit. Der Arbeitsspeicher soll laut den technischen Daten ebenfalls 32 GB betragen, auch wenn bei der Systemauswahl 64 GB stehen. Zur Klärung stehen wir mit dem Hersteller in Kontakt.

Der Ryzen 9 9955HX(3D) kann in drei Leistungsmodi in Betrieb genommen werden: 54 W, 85 W und 160 W, wobei maximal 170 W angegeben werden.

Zur Gemeinsamkeit des NEO-X1 (Pro) zählt das identische MoDT-Mainboard. An der Front erhält der Anwender Zugriff auf zweimal USB 2.0, einmal USB 3.2 Gen1 in der Typ-C-Variante, einen 3,5-mm-Klinke-Anschluss und einen Power-Button mit weißer LED. An der Rückseite des Systems hingegen sind zweimal USB 2.0, dreimal USB 3.2 Gen2 (einmal als Typ-C), dazu ein 2,5 Gbit/s schneller RJ45-LAN-Port, der externe Antennenanschluss für das verbaute WiFi-7-Modul und dreimal 3,5 mm Klinke anzutreffen.

Die im Prozessor integrierte Grafikeinheit kann über den HDMI-2.1- und DisplayPort-1.4-Grafikausgang angesprochen werden. Über die dedizierte Grafikkarte kommen noch dreimal DisplayPort 2.1b und einmal HDMI 2.1 hinzu. Für Stromversorgung des Systems ist ein nicht näher definiertes SFX-Netzteil mit 850 W an Leistung und 80-Plus-Gold-Zertifizierung zuständig. Eine vorinstallierte Windows-11-Pro-Lizenz ist in beiden Fällen mit dabei. Alternativ kann jedoch natürlich Linux/Ubuntu installiert werden. AMDs Ryzen 9 9955HX(3D) wird mittels AiO-Wasserkühlung auf Temperatur gehalten, oben befinden sich zwei Lüfter und am Gehäuseboden ist ein weiterer Lüfter unbekannter Größe verbaut worden.

Die technischen Daten des GMKTec NEO-X1 (Pro) in der Übersicht Technische Daten GMKtec NEO-X1 GMKtec NEO-X1 Pro Preis 1.999,99 Euro 2.699,99 Euro Webseite GMKTec GMKTec Prozessor (CPU) AMD Ryzen 9 9955HX

16 Kerne / 32 Threads

Zen 5 (Fire Range / FL1)

Basis: 2,5 GHz / Boost: bis 5,4 GHz

L3-Cache: 64 MB

TSMC 4 nm (CPU) / 6 nm (I/O)

Leistungsmodi: 54 W / 85 W / 160 W (Peak 170 W) AMD Ryzen 9 9955HX3D

16 Kerne / 32 Threads

Zen 5 (Fire Range / FL1)

Basis: 2,5 GHz / Boost: bis 5,4 GHz

L3-Cache: 128 MB (3D V-Cache)

TSMC 4 nm (CPU) / 6 nm (I/O)

Leistungsmodi: 54 W / 85 W / 160 W (Peak 170 W) Grafik (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti

4608 CUDA-Kerne

8 GB GDDR7 (28 Gbit/s)

128-bit Speicherinterface

AI-Leistung: 759 TOPS

+ integrierte AMD Radeon 610M (2 CUs, 2200 MHz) NVIDIA GeForce RTX 5070

6144 CUDA-Kerne

12 GB GDDR7 (28 Gbit/s)

192-bit Speicherinterface

AI-Leistung: 988 TOPS

+ integrierte AMD Radeon 610M (2 CUs, 2200 MHz) Arbeitsspeicher (RAM) 2x DDR5-SODIMM

Lieferumfang: 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB)

Maximaler Ausbau: 96 GB



2x DDR5-SODIMM

Lieferumfang: 32 GB DDR5-5600 (2x 16 GB)

Maximaler Ausbau: 96 GB



Speicher (SSD) 1x PCIe 4.0 M.2 2280 (vorkonfiguriert mit 1 TB)

2x M.2 NVMe-Steckplätze (PCIe 5.0 x4)

Maximaler Ausbau: bis 16 TB 1x PCIe 4.0 M.2 2280 (vorkonfiguriert mit 2 TB)

2x M.2 NVMe-Steckplätze (PCIe 5.0 x4)

Maximaler Ausbau: bis 16 TB Kühlung All-in-One-Wasserkühlung (AIO)

3-Lüfter-Design (2x oben + 1x unten)

Kühlung von CPU, GPU, RAM und Speicher Netzteil Integriertes SFX-Netzteil

850 W

80 PLUS Gold Gehäuse / Abmessungen 350 x 165 x 265 mm (ohne Griff)

350 x 165 x 310 mm (mit Griff)

Volumen: 14,6 Liter

Gewicht: ca. 7 kg Anschlüsse (Front) 2x USB-A 2.0

1x USB-C (USB 3.2 Gen1)

1x 3,5-mm-Audio

Power-Taste mit weißer LED Anschlüsse (Rückseite) 1x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

2x USB-A 2.0

2x USB-A (USB 3.2 Gen2)

1x USB-C (USB 3.2 Gen2)

1x 2,5 Gbit/s RJ45 LAN

1x AC-Stromanschluss

Externer Antennenanschluss

3x 3,5-mm-Audio (MIC / Line-Out / Line-In) dGPU-Ausgänge 1x HDMI 2.1b

3x DisplayPort 2.1b

Bis zu 4 Displays gleichzeitig Netzwerk Wi-Fi 7 (MediaTek MT7925, bis ca. 2,9 Gbit/s theoretisch)

Bluetooth 5.4

2,5 Gbit/s Ethernet (Realtek RTL8125) Betriebssystem Windows 11 Pro (vorinstalliert)

Kompatibel mit Linux / Ubuntu Sonstige Merkmale MoDT-Plattform (Mobile-on-Desktop)

Kein integriertes Display

Unterstützung für lokale AI-Anwendungen

Ab heute sind beide Systeme über den herstellereigenen E-Shop für 1,999,99 Euro respektive 2.699,99 Euro vorbestellbar. Ausgeliefert werden sollen die Systeme dann Anfang September.