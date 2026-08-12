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Der Reddit-Nutzer "Large_Customer_3840" hat an Valves Steam Machine eine AMD Radeon RX 9070 XT als externe Grafikkarte angeschlossen. Dazu wurde der interne M.2-Steckplatz über einen M.2-zu-OCuLink-Adapter mit dem EG01-eGPU-Dock von Aoostar verbunden, in dem die RX 9070 XT sitzt. Die notwendige SSD wurde ebenfalls extern in ein Gehäuse verfrachtet, die dann mittels USB-C Kontakt zur Steam Machine erhält.

Da die Steam Machine nur über einen einzigen M.2-Slot verfügt, musste die interne PCIe-SSD ausgebaut und in ein USB-C-Gehäuse verlegt werden. SteamOS startet nun von diesem externen Laufwerk, während die interne PCIe-Verbindung für die Grafikkarte genutzt wird. Hierfür setzt der Reddit-Nutzer auf einen M.2-auf-OCuLink-Adapter. Demnach wird auch klar, dass die Radeon RX 9070 XT optimalerweise nicht mit PCIe 5.0 x16 angebunden wird, sondern nur per PCIe 4.0 x4. Selbst im Vergleich zu PCIe 4.0 x16 ist das ein großer Unterschied, sodass die Radeon RX 9070 XT in diesem Fall nicht ihr volles Leistungspotenzial entfalten kann.

Laut dem Modder erkannte SteamOS die AMD Radeon RX 9070 XT ohne manuelle Konfiguration sofort als primäre Grafikeinheit. Der Bildschirmausgang funktionierte ohne Umschalten zwischen interner und externer GPU. Ein kurzer Test mit Crimson Desert auf dem High-Preset ergab laut dem Reddit-Nutzer über 100 FPS, allerdings liegen längere Benchmarks oder direkte Vergleiche mit der integrierten Radeon-Grafik noch nicht vor. In der Steam Machine selbst arbeitet eine RDNA-3-GPU mit 28 Compute-Units, die einen 8 GB großen GDDR6-Speicher besitzt und mit PCIe 4.0 x8 angebunden ist.

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Das aktuelle Setup erfordert zudem ein geöffnetes Gehäuse, weil die Steam Machine keinen eigenen Kabeldurchlass zur Verfügung stellt. Mit einem angepassten Gehäuse oder einer Backplate könnte die Lösung persistent gestaltet werden. Die Modifikation zeigt jedenfalls auf, dass die Steam Machine mit SteamOS eine deutlich leistungsfähigere externe Radeon-GPU ohne zusätzliche Treiberanpassungen nutzen kann.