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Aoostar hat den Maco-L 7735U in China vorgestellt, bei dem es sich um einen kompakten Mini-PC auf Basis des AMD Ryzen 7 7735U handelt. Der Ryzen 7 7735U ist ein 8-Kern-Prozessor der Rembrandt-R-Generation (Zen 3+) mit integrierter Radeon-680M-Grafik (zwölf RDNA-2-Compute-Units). Der Maco-L wird mit bis zu 24 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher angeboten. Eingebaut werden können drei PCIe-SSDs mit der PCIe-4.0-x4-Anbindung und selbst ein OCuLink-Anschluss für externe Grafikkarten ist mit dabei.

AMDs Ryzen 7 7735U stammt aus dem ersten Quartal 2023 und ist unter dem Codenamen Rembrandt R bekannt. Die acht Rechenkerne basieren auf der Zen-3+-Architektur und bieten einen Grundtakt von 2,7 GHz bei bis zu 30 W an TDP. Den maximalen Turbotakt gibt AMD mit 4,75 GHz an. Da der Ryzen 7 7735U auch SMT unterstützt, kann dieser Prozessor 16 Threads vorweisen. Als Besonderheit gilt die Unterstützung einer externen Grafikkarte: Über den OCuLink-Anschluss erfolgt die direkte PCIe-Verbindung zu kompatiblen eGPU-Docks. Zusätzlich stehen zwei USB4-Ports zur Verfügung, die ebenfalls mit USB4-basierten eGPU-Gehäusen genutzt werden können.

Beim Speicher bietet der Mini-PC gleich drei M.2-PCIe-4.0-x4-Steckplätze an, die laut Hersteller jeweils SSDs bis 8 TB aufnehmen können. Weitere Anschlüsse umfassen zwei 2,5-Gbit/s-LAN-Ports, zweimal USB 3.2 Gen2, zweimal USB 2.0 sowie einen 3,5-mm-Audioanschluss. Videoausgänge sind über HDMI, DisplayPort und die USB4-Ports verfügbar. In Summe werden bis zu vier Bildschirme unterstützt. Das Gerät verfügt zudem über USB-Power-Delivery bis 100 W und einen Fingerabdrucksensor.

Mit den Abmessungen 15 x 13 x 5,5 cm ist der Mini-PC sehr kompakt. Angaben zu WLAN oder Bluetooth fehlen derzeit noch, ein WLAN-Modul ist jedoch vorhanden. Ferner ist die Frage, um welche Standards es sich handelt. Eine globale Verfügbarkeit und Preise außerhalb Chinas wurden nicht bestätigt.