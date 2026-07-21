Werbung

Nachdem wir gestern über einen möglichen Überraschungserfolg der Steam Machine trotz der ohnehin schon hohen Preise berichteten, hat sich nun ein Valve-Ingenieur gegenüber Bloomberg geäußert und verlauten lassen, dass die Preise im Einzelhandel nach Beobachtung des Unternehmens drei bis sechs Monate hinter den Entwicklungen im Großhandel zurückliegen würden. Damit würde die jüngste Kostenentwicklung bei Speicher und Massenspeicher derzeit noch nicht vollständig abgebildet werden. In Deutschland kostet die Steam Machine derzeit zwischen 1.039 und 1.428 Euro.

Yazan Aldehayyat, der an der Entwicklung der Steam Machine beteiligt ist, beschreibt die Lage mit deutlichen Worten: Die Speicherkrise wird sich noch weiter verschärfen. Die Preise, die aktuell in den Regalen liegen, basieren demnach noch auf älteren Beschaffungskosten. Höhere Preise für DRAM und NAND-Flash würden erst mit Verzögerung in fertigen PCs, SSDs und anderen Geräten ankommen. Eine konkrete Preiserhöhung für die Steam Machine hat Valve damit allerdings nicht angekündigt, aber auch nicht ausgeschlossen.

Valves Wohnzimmer-Gaming-PC ist direkt von beiden Speicherbereichen betroffen. Das System arbeitet mit 16 GB DDR5 und wird mit 512 GB oder 2 TB großer NVMe-SSD angeboten. Valve verkauft die Hardware nicht nach dem klassischen Konsolenmodell mit subventioniertem Einstiegspreis, sondern verweist auf die tatsächlichen Komponentenkosten. Steigen diese nach der ersten Produktionswelle weiter, bleibt für spätere Lieferungen weniger Spielraum beim aktuellen Preis.

Der hohe Einstiegspreis hat den Start nach der Modellrechnung von Boiling Steam zumindest nicht vollständig gebremst. Die Steam Machine stand am vergangenen Samstag auf Platz zwei der globalen Steam-Top-Seller zwischen Counter-Strike 2 und Palworld, womit sich die Absatzzahlen auf etwa 12.000 bis 15.000 Einheiten pro Woche zurückrechnen ließen.

In eine ähnliche Kerbe schlagen die kurzfristigen Preisdaten des Speicherherstellers ADATA. Unternehmenschef Chen Li-bai hält es laut Wccftech für möglich, dass die DRAM-Knappheit noch etwa zehn Jahre anhalten könnte. Als Treiber nennt er die weiter steigende Nachfrage nach KI-Rechenleistung und den zu vorsichtigen Ausbau neuer Fertigungskapazitäten. ADATA rechnet mit 20 bis 30 % höheren Speicherpreisen, im Worst Case sogar mit 35 bis 40 %.