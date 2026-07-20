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Trotz der hohen Preise durch die Speicherkrise und Komponentenknappheit scheint sich die Steam Machine von Valve gut zu verkaufen. Zu diesem Ergebnis kommt nun eine Modellrechnung von Boiling Steam, die von rund 12.000 bis 15.000 verkauften Geräten in der Woche ausgeht, denn Valve selbst veröffentlicht für seine Hardware keine Verkaufs- oder Umsatzzahlen.

Als Grundlage diente dem Portal die Platzierung der Steam Machine in der Top-Sellers-Liste auf Steam, in der der Wohnzimmer-PC am vergangenen Samstag auf Platz 2 zwischen Counter-Strike 2 und Palword gelandet war. Die Liste ordnet Produkte nach Umsatz und nicht nach Stückzahl, womit man die Absatzzahlen relativ einfach zurückrechnen kann. Für Counter-Strike 2 setzte Boiling Steam rund 19 bis 20 Millionen US-Dollar Wochenumsatz an, für Palworld auf dem folgenden Rang 7 bis 9 Millionen US-Dollar. Dazwischen liegt für die Steam Machine ein Umsatzfenster von 10 bis 18 Millionen US-Dollar.

Für die Umrechnung unterstellte das Portal der Steam Machine einen Mix von 65 % für das 512-GB-Modell zu 1.049 US-Dollar und 35 % für die 2-TB-Ausführung zu 1.349 US-Dollar, womit sich ein angenommener Durchschnittspreis von rund 1.150 US-Dollar ergab. Das untere Ende entspräche somit rund 8.700 Systemen pro Woche, das obere etwa 15.600. Als wahrscheinlichsten Bereich nennt Boiling Steam zwischen 12.000 und 15.000 Geräte.

In Deutschland kosten die Geräte zwischen 1.039 und 1.428 Euro mit mehr Speicher und zusätzlichem Steam-Controller. Als Basis dienen ein angepasster AMD-Prozessor mit sechs Zen-4-Kernen und zwölf Threads sowie eine integrierte Radeon-Grafik mit RDNA-3.5-Technik und 28 Compute-Units, womit das System deutlich mehr Rechenpower als ein portables Steam Deck zu bieten hat.

Sollte Valve dieses Niveau weiterhalten können, würde die Zahl hochgerechnet auf ein ganzes Jahr rund 600.000 bis 750.000 Geräten entsprechen, womit die Steam Machine ein voller Erfolg wäre. Sollte das Verkaufstempo dagegen um etwa 20 bis 30 % abnehmen, was nicht unüblich für ein Gerät dieser Art wäre, so wären die Verkaufszahlen dennoch sehr positiv überraschend.

Es bleibt zu betonen, dass es sich dabei lediglich um Schätzungen handelt und nicht um offizielle Verkaufszahlen oder gar ausgelieferte Systeme. Boiling Steam verweist zudem auf ein stark gewichtetes, kurzfristiges Zeitfenster, was die Zahlen etwas verfälschen könnte.