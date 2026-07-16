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Neben Dubaro und Mifcom als bekannte Anlaufstelle für Systemintegratoren startet ab dem heutigen Tag die Nykta GmbH als neuer Mitstreiter mit Sitz in Feldkirchen-Westerham im oberbayerischen Landkreis Rosenheim (bei München). Auf der eigenen Webseite bietet man bereits vorkonfigurierte PC-Systeme an, die sich jedoch auf Kundenwunsch hin individuell konfigurieren lassen. Das Team rund um Geschäftsführer Hendrik Engelbertz kann als erfahrene Hardware-Experten und leidenschaftliche Gamer mehr als 30 Jahre kombinierte Berufserfahrung vorweisen.

Jedes auf der Webseite vorkonfigurierte System kann nachträglich angepasst werden. Angefangen beim Gehäuse, das den Beginn des individuellen Geschmacks darstellt, über das Mainboard vom Einstiegs- bis hin zum High-End-Segment, über die Arbeitsspeicher-Menge je nach Marke mit oder ohne RGB-Beleuchtung und natürlich auch bis hin zur Grafikkarte, die neben dem Prozessor den Mittelpunkt des Gaming-Systems darstellt. Bei NVIDIA reicht es von der GeForce RTX 5060 Ti (Test) bis hoch zur GeForce RTX 5090 (Test) und bei AMD von der Radeon RX 9060 XT (Test) bis zur Radeon RX 9070 XT (Test). Zur Auswahl stehen Modelle von ASUS, Gigabyte, Sapphire (nur AMD), Gainward (nur NVIDIA) oder Palit.

Bei der CPU-Kühler-Wahl bietet Nykta eine breite Palette an Modellen. Neben reinen Luftkühlern berücksichtigt der Systemintegrator zahlreiche AiO-Wasserkühlungen diverser Hersteller. Und selbst die Wärmeleitpaste lässt sich festlegen. Von Thermal Grizzly stehen die Duronaut (Pro), Kyronaut Extreme oder auch das Phasesheet oder Kyrosheet zur Wahl. Ein wichtiger Punkt ist je nach gewählter Grafikkarte das Netzteil. Angefangen von mindestens 550 W geht es bis auf 1.600 W hinauf und als Hersteller stehen Corsair, Endorfy, Gigabyte und Seasonic zur Wahl.

Mit Nykta möchten wir PC-Käufern eine transparente und nachvollziehbare Alternative bieten. Ein leistungsfähiger Konfigurator, nachvollziehbare Preise und technisch stimmige Systemkonfigurationen stehen dabei im Mittelpunkt. - Hendrik Engelbertz, Geschäftsführer der Nykta GmbH



Zu den Inklusivleistungen bei jedem Systemkauf zählen neben dem professionellen Zusammenbau das Aufspielen der aktuellen BIOS-Version für das Mainboard, ein intensiver Stabilitätstest, die stabile Innensicherung und ein robuster Umkarton für den Versand. Die Grafikkarte wird separat gesichert. Sollte das System besonders schnell benötigt werden, bietet Nykta zusätzlich eine Express-Bearbeitung an, für die ein Aufpreis von 49 Euro fällig wird.