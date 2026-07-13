Werbung

Mit einem Preis ab 1.039 Euro ging Valves Steam Machine in zwei Versionen nicht problemlos an den Start. Im unteren Bereich gibt es einen LED-Streifen, der eigentlich stets blau leuchten soll. Wenn dieser jedoch rot leuchtet, ist ein Problem aufgetreten, was dann als Red Line of Death bezeichnet wird. Gerade in der aktuell vorherrschenden Sommerzeit sorgen immer mal wieder warme Außentemperaturen für heiße PC-Systeme in den Innenräumen. Nachdem der Reddit-Nutzer Pure-Outcome-5977 im Steam-Machine-Subreddit dieses Problem an Valve übermittelt hat, erhielt er kurze Zeit später eine erlösende Antwort vom Valve-Support.

Der Reddit-Nutzer Pure-Outcome-5977 hat mit seiner Steam Machine ganz normal ein Videospiel konsumiert und von einem Moment auf den anderen wechselte der LED-Streifen von Blau auf Rot. Dies sorgte wohl bei jedem zunächst für einen kleinen Schreck, auch wenn sich die Steam Machine nicht abschaltete und der Nutzer weiterhin sein Videospiel genießen konnte. Daraufhin protokollierte der User die Temperaturen. Die GPU kam laut dem Screenshot auf 91 °C, die CPU sogar nur auf 81 °C. Dies sind Werte, die zwar schon recht warm sind, aber bei weitem noch nicht am Limit liegen.

Der Antwort vom Valve-Support war dann sehr aufschlussreich. Es ist zunächst beabsichtigt, dass die LED-Farbe auf rot wechselt, wenn das System zu warm wird, jedoch sollte dies nicht bei den gemeldeten Temperaturen der Fall sein. Im Ausllieferungszustand der Steam Machine sind in der ersten BIOS-Version laut dem Valve-Support 95 °C für die CPU und 90 °C für die GPU hinterlegt. Liegt einer der Werte oberhalb dieser Marken, zeigt die Steam Machine die Red Line of Death an.

Für Abhilfe sorgen wird ein vom Valve-Support in Aussicht gestelltes BIOS-Update, dass die Temperatur-Grenzen sowohl für die CPU als auch für die GPU auf 100 °C anheben wird und bald veröffentlicht werden soll.