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Minisforum erweitert seine Workstation-Reihe mit der neuen MS-03 – einer kompakten Edge-AI-Mini-Workstation, die speziell auf lokale KI-Anwendungen, Homelab-Einsätze und datenschutzsensible Umgebungen ausgelegt ist. Das Gerät basiert auf Intels aktueller Panther-Lake-H-Plattform und ist in drei CPU-Varianten mit dem Core Ultra 5 336H, dem Core Ultra 7 356H sowie dem Top-Modell, dem Core Ultra 9 386H, erhältlich. Letzterer verfügt in Summe über 16 Rechenkerne und erreicht Boost-Taktraten von bis zu 4,9 GHz. Besonders relevant für KI-Einsätze ist die integrierte NPU, die je nach Modell bis zu 50 TOPS leistet und damit den lokalen Betrieb größerer Sprachmodelle deutlich beschleunigt.

Der MS-03 unterstützt bis zu 128 GB an DDR5-7200-Arbeitsspeicher über zwei SO-DIMM-Slots. Für den Massenspeicher stehen drei M.2-2280-Slots mit PCIe-5.0-Anbindung (PCIe 5.0 x4) zur Verfügung, von denen einer über einen mitgelieferten Adapter auch als U.2-Anschluss für Enterprise-SSDs genutzt werden kann. Ein weiteres Highlight ist der interne PCIe-5.0-x16-Slot, der den Einbau einer dedizierten Grafikkarte oder anderer Erweiterungskarten ermöglicht. Jedoch ist dieser Steckplatz maximal bis PCIe 5.0 x8 angebunden.

Bei der Konnektivität setzt Minisforum klare Akzente: Der MS-03 verfügt über zwei 10-Gbit/s-SFP+-Ports, einen 10-Gbit/s-RJ45- und einen 2,5-Gbit/s-RJ45-Anschluss sowie WiFi 7 mit Bluetooth 6. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen HDMI-2.1-Ausgang. Ausgewählte Konfigurationen unterstützen zudem Intel vPro für zusätzliches Remote-Management. Mit Abmessungen von nur 195 x 195 x 42,5 mm und einem Gewicht von etwa 1,41 bis 1,42 kg bleibt das Gerät trotz der umfangreichen Ausstattung sehr kompakt. Das Gehäuse entspricht dem bewährten Design des Vorgängers MS-01 und verfügt über einen praktischen Slide-out-Mechanismus, der eine werkzeuglose Wartung ermöglicht.

Der MS-03 richtet sich vorrangig an Entwickler und KI-Enthusiasten, die große Sprachmodelle lokal und ohne Cloud-Abhängigkeit betreiben möchten, an Homelab-Nutzer mit Bedarf an hoher Netzwerkbandbreite sowie an Unternehmen und Edge-Deployments, bei denen Datenschutz und Remote-Management eine wichtige Rolle spielen. Durch die Kombination aus starker lokaler KI-Leistung, flexibler Erweiterbarkeit und umfangreicher 10G-Konnektivität positioniert sich der Minisforum MS-03 als vielseitige und zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Einsatzszenarien in einem besonders platzsparenden Format. Preise und die Verfügbarkeit zum Minisforum MS-03 Edge AI Mini sind noch nicht bekannt.

Die technischen Daten der Minisforum MS-03 Edge AI Mini Workstation Kategorie Spezifikation Prozessor (CPU) Intel Core Ultra 5 336H / Ultra 7 356H / Ultra 9 386H

(Panther Lake-H Plattform) CPU-Konfiguration

(Ultra 9 386H) 4 Performance-Cores + 8 Efficient-Cores + 4 Low-Power Efficient-Cores

(16 Kerne gesamt) • Boost-Takt bis ca. 4,9 GHz NPU (KI-Beschleuniger) Bis zu 50 TOPS (Ultra 7/9)

47 TOPS (Ultra 5) Integrierte Grafik 4-Core Intel Xe Graphics Arbeitsspeicher 2x DDR5-SO-DIMM-Slots

Bis zu 128 GB DDR5-7200 MT/s (CSO-DIMM-Support) Massenspeicher 3x M.2 2280 Slots (PCIe 5.0 x4)

Ein Slot mit Adapter für U.2 Enterprise-SSDs

Unterstützung bis 8 TB pro Slot Erweiterung 1x PCIe 5.0 x16 Slot (x8 elektrisch)

Geeignet für dedizierte GPU (dGPU), zusätzliche Netzwerkkarten oder Capture Cards Netzwerk (LAN) 2x 10 Gbit/s SFP+ (Intel X710)

1x 10 Gbit/s RJ45

1x 2,5 Gbit/s RJ45 Wireless Wi-Fi 7 + Bluetooth 6 (Intel BE211) Videoausgang 1x HDMI 2.1 (mit CEC-Unterstützung) USB-Anschlüsse Mehrere USB-A (USB 3.2) und USB-C Ports

(genaue Anzahl je nach Konfiguration) Abmessungen (B × T × H) 195 × 195 × 42,5 mm Design & Wartung Kompaktes Mini-Gehäuse mit Slide-out-Mechanismus für werkzeuglose Wartung Stromversorgung 240 W externes Netzteil Besondere Merkmale • Intel vPro Remote Management (ausgewählte SKUs)

• Optimiert für lokale KI / Edge AI

• Lokale LLM-Inferenz (z. B. 35B-Modelle)

• Hohe I/O-Dichte für Homelab & Edge-Deployments

• Datenschutz-fokussiert (On-Premise)