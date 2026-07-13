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#Minisforum #MS-03-Edge-AI-Mini #Workstation #Lokale-AI #10-GbE

Lokale AI und mit 2x SFP+

Minisforums MS-03 Edge AI Mini bietet bis zu 50 TOPS

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Minisforums MS-03 Edge AI Mini bietet bis zu 50 TOPS
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Minisforum erweitert seine Workstation-Reihe mit der neuen MS-03 – einer kompakten Edge-AI-Mini-Workstation, die speziell auf lokale KI-Anwendungen, Homelab-Einsätze und datenschutzsensible Umgebungen ausgelegt ist. Das Gerät basiert auf Intels aktueller Panther-Lake-H-Plattform und ist in drei CPU-Varianten mit dem Core Ultra 5 336H, dem Core Ultra 7 356H sowie dem Top-Modell, dem Core Ultra 9 386H, erhältlich. Letzterer verfügt in Summe über 16 Rechenkerne und erreicht Boost-Taktraten von bis zu 4,9 GHz. Besonders relevant für KI-Einsätze ist die integrierte NPU, die je nach Modell bis zu 50 TOPS leistet und damit den lokalen Betrieb größerer Sprachmodelle deutlich beschleunigt.

Der MS-03 unterstützt bis zu 128 GB an DDR5-7200-Arbeitsspeicher über zwei SO-DIMM-Slots. Für den Massenspeicher stehen drei M.2-2280-Slots mit PCIe-5.0-Anbindung (PCIe 5.0 x4) zur Verfügung, von denen einer über einen mitgelieferten Adapter auch als U.2-Anschluss für Enterprise-SSDs genutzt werden kann. Ein weiteres Highlight ist der interne PCIe-5.0-x16-Slot, der den Einbau einer dedizierten Grafikkarte oder anderer Erweiterungskarten ermöglicht. Jedoch ist dieser Steckplatz maximal bis PCIe 5.0 x8 angebunden.

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Bei der Konnektivität setzt Minisforum klare Akzente: Der MS-03 verfügt über zwei 10-Gbit/s-SFP+-Ports, einen 10-Gbit/s-RJ45- und einen 2,5-Gbit/s-RJ45-Anschluss sowie WiFi 7 mit Bluetooth 6. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen HDMI-2.1-Ausgang. Ausgewählte Konfigurationen unterstützen zudem Intel vPro für zusätzliches Remote-Management. Mit Abmessungen von nur 195 x 195 x 42,5 mm und einem Gewicht von etwa 1,41 bis 1,42 kg bleibt das Gerät trotz der umfangreichen Ausstattung sehr kompakt. Das Gehäuse entspricht dem bewährten Design des Vorgängers MS-01 und verfügt über einen praktischen Slide-out-Mechanismus, der eine werkzeuglose Wartung ermöglicht.

Der MS-03 richtet sich vorrangig an Entwickler und KI-Enthusiasten, die große Sprachmodelle lokal und ohne Cloud-Abhängigkeit betreiben möchten, an Homelab-Nutzer mit Bedarf an hoher Netzwerkbandbreite sowie an Unternehmen und Edge-Deployments, bei denen Datenschutz und Remote-Management eine wichtige Rolle spielen. Durch die Kombination aus starker lokaler KI-Leistung, flexibler Erweiterbarkeit und umfangreicher 10G-Konnektivität positioniert sich der Minisforum MS-03 als vielseitige und zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Einsatzszenarien in einem besonders platzsparenden Format. Preise und die Verfügbarkeit zum Minisforum MS-03 Edge AI Mini sind noch nicht bekannt.

Die technischen Daten der Minisforum MS-03 Edge AI Mini Workstation
Kategorie Spezifikation
Prozessor (CPU) Intel Core Ultra 5 336H / Ultra 7 356H / Ultra 9 386H
(Panther Lake-H Plattform)
CPU-Konfiguration
(Ultra 9 386H)		 4 Performance-Cores + 8 Efficient-Cores + 4 Low-Power Efficient-Cores
(16 Kerne gesamt) • Boost-Takt bis ca. 4,9 GHz
NPU (KI-Beschleuniger) Bis zu 50 TOPS (Ultra 7/9)
47 TOPS (Ultra 5)
Integrierte Grafik 4-Core Intel Xe Graphics
Arbeitsspeicher 2x DDR5-SO-DIMM-Slots
Bis zu 128 GB DDR5-7200 MT/s (CSO-DIMM-Support)
Massenspeicher 3x M.2 2280 Slots (PCIe 5.0 x4)
Ein Slot mit Adapter für U.2 Enterprise-SSDs
Unterstützung bis 8 TB pro Slot
Erweiterung 1x PCIe 5.0 x16 Slot (x8 elektrisch)
Geeignet für dedizierte GPU (dGPU), zusätzliche Netzwerkkarten oder Capture Cards
Netzwerk (LAN) 2x 10 Gbit/s SFP+ (Intel X710)
1x 10 Gbit/s RJ45
1x 2,5 Gbit/s RJ45
Wireless Wi-Fi 7 + Bluetooth 6 (Intel BE211)
Videoausgang 1x HDMI 2.1 (mit CEC-Unterstützung)
USB-Anschlüsse Mehrere USB-A (USB 3.2) und USB-C Ports
(genaue Anzahl je nach Konfiguration)
Abmessungen (B × T × H) 195 × 195 × 42,5 mm
Design & Wartung Kompaktes Mini-Gehäuse mit Slide-out-Mechanismus für werkzeuglose Wartung
Stromversorgung 240 W externes Netzteil
Besondere Merkmale • Intel vPro Remote Management (ausgewählte SKUs)
• Optimiert für lokale KI / Edge AI
• Lokale LLM-Inferenz (z. B. 35B-Modelle)
• Hohe I/O-Dichte für Homelab & Edge-Deployments
• Datenschutz-fokussiert (On-Premise)

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