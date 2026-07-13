Werbung
Minisforum erweitert seine Workstation-Reihe mit der neuen MS-03 – einer kompakten Edge-AI-Mini-Workstation, die speziell auf lokale KI-Anwendungen, Homelab-Einsätze und datenschutzsensible Umgebungen ausgelegt ist. Das Gerät basiert auf Intels aktueller Panther-Lake-H-Plattform und ist in drei CPU-Varianten mit dem Core Ultra 5 336H, dem Core Ultra 7 356H sowie dem Top-Modell, dem Core Ultra 9 386H, erhältlich. Letzterer verfügt in Summe über 16 Rechenkerne und erreicht Boost-Taktraten von bis zu 4,9 GHz. Besonders relevant für KI-Einsätze ist die integrierte NPU, die je nach Modell bis zu 50 TOPS leistet und damit den lokalen Betrieb größerer Sprachmodelle deutlich beschleunigt.
Der MS-03 unterstützt bis zu 128 GB an DDR5-7200-Arbeitsspeicher über zwei SO-DIMM-Slots. Für den Massenspeicher stehen drei M.2-2280-Slots mit PCIe-5.0-Anbindung (PCIe 5.0 x4) zur Verfügung, von denen einer über einen mitgelieferten Adapter auch als U.2-Anschluss für Enterprise-SSDs genutzt werden kann. Ein weiteres Highlight ist der interne PCIe-5.0-x16-Slot, der den Einbau einer dedizierten Grafikkarte oder anderer Erweiterungskarten ermöglicht. Jedoch ist dieser Steckplatz maximal bis PCIe 5.0 x8 angebunden.
Bei der Konnektivität setzt Minisforum klare Akzente: Der MS-03 verfügt über zwei 10-Gbit/s-SFP+-Ports, einen 10-Gbit/s-RJ45- und einen 2,5-Gbit/s-RJ45-Anschluss sowie WiFi 7 mit Bluetooth 6. Ergänzt wird die Ausstattung durch einen HDMI-2.1-Ausgang. Ausgewählte Konfigurationen unterstützen zudem Intel vPro für zusätzliches Remote-Management. Mit Abmessungen von nur 195 x 195 x 42,5 mm und einem Gewicht von etwa 1,41 bis 1,42 kg bleibt das Gerät trotz der umfangreichen Ausstattung sehr kompakt. Das Gehäuse entspricht dem bewährten Design des Vorgängers MS-01 und verfügt über einen praktischen Slide-out-Mechanismus, der eine werkzeuglose Wartung ermöglicht.
Der MS-03 richtet sich vorrangig an Entwickler und KI-Enthusiasten, die große Sprachmodelle lokal und ohne Cloud-Abhängigkeit betreiben möchten, an Homelab-Nutzer mit Bedarf an hoher Netzwerkbandbreite sowie an Unternehmen und Edge-Deployments, bei denen Datenschutz und Remote-Management eine wichtige Rolle spielen. Durch die Kombination aus starker lokaler KI-Leistung, flexibler Erweiterbarkeit und umfangreicher 10G-Konnektivität positioniert sich der Minisforum MS-03 als vielseitige und zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Einsatzszenarien in einem besonders platzsparenden Format. Preise und die Verfügbarkeit zum Minisforum MS-03 Edge AI Mini sind noch nicht bekannt.
|Kategorie
|Spezifikation
|Prozessor (CPU)
| Intel Core Ultra 5 336H / Ultra 7 356H / Ultra 9 386H
(Panther Lake-H Plattform)
|CPU-Konfiguration
(Ultra 9 386H)
| 4 Performance-Cores + 8 Efficient-Cores + 4 Low-Power Efficient-Cores
(16 Kerne gesamt) • Boost-Takt bis ca. 4,9 GHz
|NPU (KI-Beschleuniger)
| Bis zu 50 TOPS (Ultra 7/9)
47 TOPS (Ultra 5)
|Integrierte Grafik
|4-Core Intel Xe Graphics
|Arbeitsspeicher
| 2x DDR5-SO-DIMM-Slots
Bis zu 128 GB DDR5-7200 MT/s (CSO-DIMM-Support)
|Massenspeicher
| 3x M.2 2280 Slots (PCIe 5.0 x4)
Ein Slot mit Adapter für U.2 Enterprise-SSDs
Unterstützung bis 8 TB pro Slot
|Erweiterung
| 1x PCIe 5.0 x16 Slot (x8 elektrisch)
Geeignet für dedizierte GPU (dGPU), zusätzliche Netzwerkkarten oder Capture Cards
|Netzwerk (LAN)
| 2x 10 Gbit/s SFP+ (Intel X710)
1x 10 Gbit/s RJ45
1x 2,5 Gbit/s RJ45
|Wireless
|Wi-Fi 7 + Bluetooth 6 (Intel BE211)
|Videoausgang
|1x HDMI 2.1 (mit CEC-Unterstützung)
|USB-Anschlüsse
|Mehrere USB-A (USB 3.2) und USB-C Ports
(genaue Anzahl je nach Konfiguration)
|Abmessungen (B × T × H)
|195 × 195 × 42,5 mm
|Design & Wartung
|Kompaktes Mini-Gehäuse mit Slide-out-Mechanismus für werkzeuglose Wartung
|Stromversorgung
|240 W externes Netzteil
|Besondere Merkmale
| • Intel vPro Remote Management (ausgewählte SKUs)
• Optimiert für lokale KI / Edge AI
• Lokale LLM-Inferenz (z. B. 35B-Modelle)
• Hohe I/O-Dichte für Homelab & Edge-Deployments
• Datenschutz-fokussiert (On-Premise)
Datenschutzhinweis für Youtube
An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.
Ihr Hardwareluxx-Team
Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen