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ASUS ExpertCenter PN55

Ryzen-AI-Mini-PC startet bei 1.440 Euro

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Ryzen-AI-Mini-PC startet bei 1.440 Euro
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Nachdem ASUS in der vergangenen Woche mit dem V500 und dem PN51-S1 zwei neue, durchaus kompakte Ryzen-Desktops ins Rennen schickte, folgt in dieser Woche das ExpertCenter PN55, welches in Deutschland mindestens 1.440 Euro kosten wird. Dafür gibt es einen Mini-PC mit AMDs Ryzen-AI-400-Serie, Windows 11 Pro und 16 GB DDR5-Speicher. In der stärksten Ausführung mit Ryzen AI 9 HX 470 nennt ASUS bis zu 55 TOPS NPU-Leistung, womit der PN55 Microsofts Copilot+-Klasse erreicht.

ASUS positioniert den PN55 nicht als günstigen Barebone ohne Speicher, sondern als fertig bestückten Business-Rechner für das Büro. Laut Pressemitteilung sind Konfigurationen mit Ryzen AI 5 330, Ryzen AI 5 430, Ryzen AI 7 445 und Ryzen AI 9 HX 470 vorgesehen. Die CPUs bringen bis zu zwölf Kerne mit und stellen eine dedizierte XDNA-2-NPU für lokale KI-Funktionen bereit. Die integrierte Radeon-800M-Grafik kann bis zu vier 4K-Displays gleichzeitig ansteuern und zwackt sich ihren Videospeicher direkt vom Hauptspeicher ab. Das alles verpackt ASUS in einem 130 x 130 x 34 mm großen und rund 0,6 kg leichten Gehäuse, das sich dank VESA-Halterung direkt hinter einem kompatiblen Monitor verstecken lässt. Arbeitsspeicher und SSD sollen ohne Werkzeug erreichbar sein.

Bei den Anschlüssen stehen zwei LAN-Ports und bis zu sechs USB-Anschlüsse bereit, dazu kommen ein Fingerabdrucksensor am Gehäuse, fTPM und bei ausgewählten Modellen AMD-PRO-Funktionen für die einfache Verwaltung und zusätzliche Sicherheit. Drahtlos wird je nach Konfiguration mit WiFi 7 oder WiFi 6E und Bluetooth 5.4 kommuniziert. Das ExpertCenter ist ausgelegt für den 24/7-Betrieb und nach dem Militärstandard MIL-STD-810H zertifiziert.

ASUS ExpertCenter PN55 Mini-PC
ASUS ExpertCenter PN55 Mini-PC
ASUS ExpertCenter PN55 Mini-PC
ASUS ExpertCenter PN55 Mini-PC
ASUS ExpertCenter PN55 Mini-PC
ASUS ExpertCenter PN55 Mini-PC

Der ASUS ExpertCenter PN55 ist laut ASUS ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Das Basismodell (PN55-S50023NL) kostet ab 1.440 Euro und kombiniert den Ryzen AI 5 330 mit 16 GB DDR5-5600, 512 GB PCIe-4.0-SSD sowie Windows 11 Pro. Für den Ryzen AI 5 430 ruft ASUS 1.484 Euro auf und das Modell mit Ryzen AI 7 445, 32 GB RAM und 1-TB-SSD liegt bei 2.136 Euro. Das Spitzenmodell mit Ryzen AI 9 HX 470 kostet 2.345 Euro.

Preise und Verfügbarkeit
ASUS ExpertCenter PN55-S50010NL, Ryzen AI 5 430, 16GB RAM, 512GB SSD
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 1.287,86 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
ASUS ExpertCenter PN55-S50010NL, Ryzen AI 5 430, 16GB RAM, 512GB SSD
Verfügbar 1.287,86 EUR
Lagernd 1.343,46 EUR
Verfügbar 1.343,47 EUR
Lagernd 1.394,36 EUR
Lagernd 1.394,37 EUR
Verfügbar 1.396,19 EUR
Verfügbar 1.397,00 EUR
Verfügbar 1.399,00 EUR

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