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ASUS hat zwei neue Ryzen-200-Desktops in sehr unterschiedlichen Größen vorgestellt. Der V500 Mini Tower startet für 599 Euro und ist ein klassischer Heim- und Office-PC mit Stoff- oder Holzoptik. Der ExpertCenter PN54-S1 passt mit 130 x 130 x 34 mm dagegen hinter jeden Monitor, unter eine Theke oder in einen Kiosk. Die Barebones beginnen hier bei 441 Euro.

Beim V500 Mini Tower setzt ASUS auf abgerundete Kanten, verdeckte Lufteinlässe und je nach Ausführung auf eine Stoff- oder Holzoptik. Dazu kommt ein dezentes Beleuchtungssystem. Mit 158,2 x 301,7 x 356,8 mm und rund 6 kg Gewicht bleibt der V500 allerdings ein echter Desktop-Tower. Die Einstiegskonfiguration für 599 Euro kombiniert einen AMD Ryzen 5 220 mit sechs Kernen und zwölf Threads, 16 GB DDR5 und 512 GB PCIe-4.0-SSD mit einer integrierten AMD Radeon 740M sowie Windows 11 Home. Darüber stehen zwei Ryzen-7-260-Modelle mit acht Kernen und 16 Threads: einmal mit 16 GB RAM, 512 GB SSD und Radeon 780M für 649 Euro sowie mit 1 TB SSD für 719 Euro.

In der Pressemitteilung nennt ASUS lediglich Geräte mit integrierter Radeon-Grafik. Auf der Produktseite wird aber auch eine NVIDIA GeForce RTX 5060 genannt. Allgemein bietet das System Platz für zwei DDR5-SO-DIMM-Module mit bis zu 64 GB, zwei M.2-2280-Steckplätze, SATA 6 Gbit/s und für eben eine PCIe-4.0-x16-Grafikkarte.

Der ASUS ExpertCenter PN54-S1 ist dagegen ein waschechter Mini-PC. Das Gehäuse misst 130 x 130 x 34 mm und wiegt laut Datenblatt nur 0,55 kg. Die Barebones starten bei 441 Euro mit Ryzen 3 210, 529 Euro mit Ryzen 5 220 und 600 Euro mit Ryzen 7 260. RAM, SSD und Betriebssystem fehlen in diesen Varianten. Außerdem wird man das System in unterschiedlichen Beispielkonfigurationen anbieten. Einmal mit Ryzen 3 210, 8 GB DDR5-5600, 512-GB-PCIe-4.0-SSD und Windows 11 Pro für 1.149 Euro und zusätzlich in einer schnelleren Variante mit Ryzen-5-SoC sowie 16 GB DDR5-5600, 512-GB-SSD und Windows 11 Pro für 1.373 Euro. Ohne Betriebssystem stehen ähnliche Konfigurationen für 992, bzw. 1.211 Euro zur Auswahl.

Der maximale Speicherausbau liegt bei zwei DDR5-5600-SO-DIMMs bei insgesamt 64 GB. Beim Massenspeicher unterstützt der Mini-PC zwei M.2-2280-SSDs mit PCIe 4.0 x4.

Für den PN54-S1 nennt ASUS WiFi 7 oder WiFi 6E je nach SKU, Bluetooth 5.4, 2,5-Gbit-LAN und bis zu vier 4K-Displays. Vorn sitzen USB-C mit 10 Gbit/s, zweimal USB-A mit 10 Gbit/s und ein Audioanschluss. Hinten kommen USB4 mit DisplayPort 1.4 und 40 Gbit/s, ein weiterer USB-A mit 10 Gbit/s, USB 2.0, HDMI 2.1, zwei DisplayPorts 1.4, DC-in und je nach Variante ein oder zwei 2,5-Gbit-LAN-Ports dazu. Für Unternehmen sind außerdem Fingerabdrucksensor, fTPM 2.0 oder optional dTPM, Kensington-Lock und eine VESA-Mount-Option vorgesehen.