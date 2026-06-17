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Huawei hat auf seiner Developers Conference 2026 einen Desktop-PC gezeigt, der komplett auf eine eigene Software- und Hardware-Basis setzt. Statt Windows kommt das eigene HarmonyOS als Betriebssystem zum Einsatz, statt x86-Prozessoren von Intel oder AMD ein HiSilicon Kirin 9000X. Damit versucht man sich gegen die noch immer anhaltenden US-Sanktionen zu stellen und China insgesamt unabhängiger von den USA zu machen – ähnlich wie sich dies bei Smartphones und Tablets und zuletzt auch Notebooks abgezeichnet hatte.

Technisch bleibt Huawei zurückhaltend. Der HiSilicon Kirin 9000X soll über acht ARM-Rechenkerne mit einem Takt von bis zu 2,5 GHz verfügen und bei SMIC direkt in China gefertigt werden. Tiefergehende Details zur Architektur, der Fertigungsstufe, dem Grafikteil oder einer möglichen NPU sowie zur Leistungsaufnahme gibt es bislang nicht. Äußerlich bleibt der Desktop nah an einem klassischen Büro-PC. So gibt es ein schwarzes, schlichtes Desktop-Gehäuse mit vielen aktuellen, aber auch älteren und vor allem gängigen Anschlüssen. So sind mehrere USB-C- und -A-Ports zu sehen, aber auch HDMI und VGA, Ethernet sowie analoge Audioanschlüsse.

Nicht nur technisch versucht sich Huawei von den USA zu lösen, auch auf Softwareseite. Huawei hatte bereits zuvor Desktop-Systeme im Qingyun-Umfeld angeboten, dort aber noch auf chinesische Linux-Distributionen wie UnionTech UOS V20 oder Galaxy Kylin V10 gesetzt. Der nun gezeigte Rechner soll dagegen HarmonyOS verwenden, was über einen entsprechenden Aufkleber am Gehäuse bestätigt wird. Zudem zeigen erste Bilder die Oberfläche des Systems. Als möglicher Start des Systems gilt der September 2026. Welche Office-Anwendungen oder Peripheriegeräte damit laufen werden, ist nicht bekannt. Huawei nennt für HarmonyOS rund 17.000 Anwendungen und mehr als 3.000 unterstützte Peripheriegeräte.

Der neue Huawei-Desktop-PC ist damit weniger ein Angriff auf klassische Windows-PCs als ein weiterer Baustein in Huaweis chinesischem Ökosystem und dem weiteren Abgrenzen der Abhängigkeit Chinas durch westliche Technik.