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Ein Gaming-Desktop darf heute mehr als eine graue Kiste mit schneller Hardware sein. MSI hat mit dem MEG Vision X AI 2nd, dem MPG Infinite X3 AI 2nd und dem MAG Infinite S AI 2nd drei Komplettrechner im Angebot, die Intels aktuelle Core-Ultra-Plattform mit vielerlei Funktionen und einem auffälligen Design eindrucksvoll in Szene setzen. Die beiden größeren Systeme reichen bis hin zum Intel Core Ultra 9 285K, das kompaktere MAG-Modell bis hin zum Intel Core Ultra 7 265. Dazu kommen je nach Baureihe GeForce-RTX-50-Grafikkarten, DDR5-Speicher, schnelle PCIe-SSDs, aufgeräumte Glasgehäuse und zahlreiche MSI-Funktionen, die Leistung, Optik und Bedienung noch näher zusammenführen.

Das Herzstück aller drei Systeme sind die neuen Core-Ultra-Prozessoren von Intel, die klassische CPU-Kerne, sparsame Effizienz-Cores, eine integrierte Grafiklösung und sogar eine dedizierte NPU für lokale KI-Funktionen zusammenbringen. MSI baut darum seine eigenen Kühlkonzepte, Glas-Seitenteile, Mystic-Light-Beleuchtung, schnelle Netzwerkchips und je nach Baureihe zusätzliche Bedien- und Monitoring-Funktionen herum. Und wer will, kann dann auch gleich den passenden QD-OLED-Monitor von MSI mit dazu bestellen und bekommt somit wirklich alles aus einer Hand!

MSI MEG Vision X AI 2nd

An der Spitze steht der MSI MEG Vision X AI 2nd. Er ist das Schaufenster-System der Reihe und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes: groß, technisch voll bestückt und dank seines riesigen Front-Displays bewusst als Blickfang gebaut. Je nach Konfiguration arbeitet darin ein Intel Core Ultra 9 285K mit bis zu 24 Kernen und integrierter NPU. Die setzen sich aus acht bis zu 5,7 GHz schnellen Performance-Kernen und 16 zusätzlichen Effizienz-Kernen zusammen, die auf einen 36 MB großen Smart-Cache zurückgreifen können. Die CPU liefert eine hohe Leistung für Spiele, das Streaming, die Content-Erstellung und natürlich auch für KI-gestützte Anwendungen, ohne lokale KI-Aufgaben allein der Grafikkarte zu überlassen. Einsortiert wird das Modell in der absoluten Spitzenklasse von bis zu 125 W TDP und wird über eine leistungsfähige Wasserkühlung auf Temperatur gehalten. Bei der GPU reicht die Baureihe bis hin zur NVIDIA GeForce RTX 5090 und verwendet damit ebenfalls die schnellsten Modelle.

Dazu gibt es bis zu 128 GB DDR-Arbeitsspeicher und Platz für mehrere SSDs, die dann sogar bereits per PCIe Gen5x4 besonders schnell angebunden werden können. Sogar 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke lassen sich problemlos unterbringen. Allgemein trägt die Intel-Plattform diesen Anspruch nicht nur über die CPU-Leistung, denn auch Techniken wie Thunderbolt 4, WiFi 7 und 5G-LAN machen aus dem MSI MEG Vision X AI 2nd eine zentrale Maschine für schnelle Peripherie, externe Speicher, Netzwerke und datenintensive Projekte.

Das auffälligste Merkmal sitzt direkt an der Front. MSI integriert ein 13-Zoll-AI-HMI mit Touchscreen, Mikrofon, Lautsprecher und eigener App. Der Bildschirm zeigt Systeminformationen, dient als Kontrollzentrum, wechselt Widgets je nach Anwendung und kann kompatible MSI-Gaming-Monitore steuern. Bei einem High-End-System ist das ein echtes Showelement. Temperaturen, Auslastung und Profile wandern sichtbar an das Gehäuse, ohne dass permanent ein Overlay im Spiel oder auf dem Hauptmonitor liegen muss.

Zur Plattform gehören Silent Storm Cooling AI, eine 360-mm-AIO-Wasserkühlung für die CPU und Glacier-Armor-Kühlkörper. Das Back-Connect-Design versteckt Kabel hinter dem Mainboard und gibt dem Innenraum hinter der Glas-Seitenwand die Ruhe, die ein solches System verdient.

MSIs aktueller High-End-Bolide ist in diversen Konfigurationen bei Geizhals zu finden und startet ab einem Preis von rund 3.200 Euro. In unserem Test konnte sich das High-End-System einen Excellent Hardware Award verdienen.

Wird zusätzlich zum neuen High-End-Desktop auch noch ein neues Display gesucht, ist der MSI MPG 322URDE QD-OLED X24 die passende Wahl. Das topmoderne Gaming-Display setzt auf ein 31,5 Zoll großes QD-OLED-Display der vierten Generation. Der Tandemaufbau des Panels mit EL Gen 3 sorgt für lebendige Farben und höhere Helligkeit, während die neue Dark-Armor-Beschichtung 40 % tiefere Schwarztöne garantiert und eine um den Faktor 2,5 gesteigerte Kratzfestigkeit besitzt.

Der MPG 322URDE QD-OLED X24 kombiniert die 4K-Auflösung mit 240 Hz und 0,03 ms GtG-Reaktionszeit. Das bedeutet eine gestochen scharfe und schlierenfreie Darstellung, bei gleichzeitig kurzen Latenzen. Damit passt das Display ideal zur Leistungsreserve eines MEG-Systems mit RTX-50-Grafik!

Weiterhin kann sich die weitere Ausstattung sehen lassen, denn es gibt OLED Care 3.0 samt AI-Care-Sensor, umfangreiche AI-Features beim Gaming und ein voll ausgestattetes Anschlusspanel.

MSI MPG Infinite X3 AI 2nd

Eine Stufe darunter setzt der MSI MPG Infinite X3 AI 2nd an. Er verzichtet auf das große AI-HMI des MEG Vision X AI 2nd, bleibt technisch aber weit oben im MSI-Portfolio. Auch hier nennt MSI Konfigurationen bis zum Intel Core Ultra 9 285K und zur NVIDIA GeForce RTX 5090. Die CPU-Spitze bleibt also identisch zum MEG-Modell und lediglich der Auftritt fällt etwas klassischer aus. In den kleineren Modellen gibt es alternativ einen Intel Core Ultra 7 265K mit 20, bis zu 5,25 GHz schnellen Arrow-Lake-Kernen. Dazu kommen eine 360-mm-AIO-Wasserkühlung, Silent Storm Cooling AI, Glacier-Armor-Kühlkörper, PCIe-4.0-SSD-Unterstützung, 5G-LAN und WiFi 6E.

Optisch wirkt der MSI MPG Infinite X3 AI 2nd zurückhaltender, behält aber eine Glas-Seitenwand, die Mystic-Light-Beleuchtung und ein klar auf Gaming ausgelegtes Gehäuse bei. Die MSI AI Engine kann laut MSI aktive Anwendungen erkennen und Einstellungen für Leistung, Beleuchtung, Audio und Bildschirmfarbe automatisch vornehmen. Die NPU des Core-Ultra-Prozessors ergänzt diesen Ansatz, weil lokale KI-Funktionen nicht vollständig auf CPU oder GPU fallen müssen. So entsteht ein System für hohe Leistung ohne den Show-Fokus des MEG-Modells zu verlieren.

Im Geizhals-Preisvergleich ist der MSI MPG Infinite X3 AI 2nd ab einem Preis von rund 2.500 Euro zu finden.

Als separate Monitor-Empfehlung steht der MPG 341CQRDE QD-OLED X36 daneben. Die Basis stellt ein QD-OLED-Panel der fünften Generation dar. Mit einem RGB-Stripe-Layout wird eine besonders klare Schriftdarstellung garantiert. Das 34-Zoll-Display nutzt ein 21:9-Panel mit 3.440 x 1.440 Bildpunkten, was zusammen mit dem Curved-Radius von 1.800 mm für eine exzellente Immersion sorgt. Die Kombination aus einer maximalen Wiederholfrequenz von 360 Hz und einer Reaktionszeit von 0,03 ms GtG führt zu einer erstklassigen Gaming-Erfahrung, auch bei schnellsten Shootern.

MSI spendiert auch dem MPG 341CQRDE QD-OLED X36 eine absolute Vollausstattung mit anpassbaren HDR-Kurven, OLED Care 3.0, zahlreichen AI-Gaming-Features und Typ-C mit einer Ladeleistung von 98 W.

Aktuell schlägt der MPG 341CQRDE QD-OLED X36 mit einem Preis von 1.050 Euro zu Buche. Im Hardwareluxx-Test zeigte sich der 34-Zöller als leistungsstarkes und gelungenes Gesamtpaket, weshalb wir unseren Excellent Hardware Award vergeben haben.

MSI MAG Infinite S AI 2nd

Den Einstieg in diese Auswahl und das umfasst bei MSI natürlich keine einfache Basisklasse, bildet der MSI MAG Infinite S AI 2nd. Der Rechner tritt noch einmal etwas ruhiger auf als der MSI MPG Infinite X3 AI 2nd, bleibt aber klar ein Gaming-Desktop. MSI nennt Konfigurationen bis zum Intel Core Ultra 7 265 und bis zur NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Damit fällt die CPU-Stufe kleiner aus als bei den beiden größeren Systemen, bleibt aber auf der aktuellen Core-Ultra-Plattform mit integrierter NPU. Dazu kommen DDR5-Speicher, PCIe-5.0-SSD-Unterstützung, Silent Storm Cooling AI, Glacier Armor, WiFi 6E, 2,5G-LAN und eine Glas-Seitenwand mit Mystic-Light-Beleuchtung.

Das "S" steht für einen ruhigeren, kompakteren Ansatz. Genau darin liegt der Reiz: Der MSI MAG Infinite S AI 2nd ist ein geradliniger Desktop für ein fertiges Intel-System mit aktueller GPU-Klasse und moderner Plattform. Der Intel Core Ultra 7 265 bringt die aktuelle Intel-Generation samt KI-Beschleuniger ins System, ohne die stärkste CPU-Stufe der größeren Modelle erzwingen zu müssen.

Damit bleibt der MSI MAG Infinite S AI 2nd die bodenständigste Lösung in dieser Auswahl. Er ist ein modernes Intel-Komplettsystem mit aktueller GPU-Klasse, sichtbarer Gaming-Optik und genug Reserven für WQHD-Gaming. Statt maximaler Bühnenfläche liefert er den kompakten Einstieg in MSIs aktuelle Desktop-Welt.

Dazu passt hervorragend der MSI MAG 272QPDE QD-OLED X24. Der Monitor setzt auf ein 26,5-Zoll-QD-OLED-Panel mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten, 240 Hz und 0,03 ms GtG. WQHD und 240 Hz passen gut zu einem kompakten Intel-Komplettsystem mit NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Auch hier gilt: Der Monitor ist eine passende Ergänzung.

Dank des QD-OLED-Panels von Samsung werden nicht nur eine exzellente Gaming-Performance garantiert, es gibt auch satte Farben und ansprechende Kontraste. OLED Care 2.0 sorgt dafür, dass es auch hier keine Probleme mit Einbrenneffekten gibt. Die 24-Stunden-OLED-Aktualisierung sorgt für Schutz ohne Unterbrechung.

Vergleich der drei MSI-AI-Gaming-Systeme

MSI MEG Vision X AI 2nd MSI MPG Infinite X3 AI 2nd MSI MAG Infinite S AI 2nd Intel-Plattform Bis Intel Core Ultra 9 285K Bis Intel Core Ultra 9 285K Bis Intel Core Ultra 7 265 Maximale Grafiklösung Bis NVIDIA GeForce RTX 5090 Bis NVIDIA GeForce RTX 5090 Bis NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Speicher/SSD DDR5

PCIe-5.0-SSD-Unterstützung DDR5

PCIe-4.0-SSD-Unterstützung DDR5

PCIe-5.0-SSD-Unterstützung Netzwerk und Anschlüsse WiFi 7, 5G-LAN, Thunderbolt 4 WiFi 6E, 5G-LAN WiFi 6E, 2,5G-LAN Display-Empfehlung MPG 322URDE QD-OLED X24 mit 31,5 Zoll, 4K und 240 Hz MPG 341CQRDE QD-OLED X36 mit 34 Zoll, UWQHD und 360 Hz MAG 272QPDE QD-OLED X24 mit 26,5 Zoll, WQHD und 240 Hz

Alle drei Systeme folgen derselben Idee: Intel liefert mit Core Ultra die CPU-Basis samt NPU, die GeForce-RTX-50-Grafik übernimmt die schwere 3D-Arbeit und MSI ergänzt alles mit Gehäuse-, Kühlungs- und Bedienfunktionen. Der MSI MEG Vision X AI 2nd steht für den großen Auftritt mit Core Ultra 9, RTX 5090, Front-Touchscreen und Thunderbolt 4. Das MSI MPG Infinite X3 AI 2nd bleibt ähnlich leistungsstark, wirkt aber klassischer, während der MSI MAG Infinite S AI 2nd als kompakteres und günstigeres System positioniert wird.

Eine Übersicht über weitere aktuelle OLED-Monitore von MSI gibt es auf der MSI-OLED-Landing-Page.

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