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Von der nun zurückliegenden Computex 2026 gibt es noch weiteres Material von InWin, das natürlich nicht unerwähnt bleiben sollte. Denn abseits von interessanten Gehäuse-Neuheiten, hatte das taiwanesische Unternehmen außerdem als Highlight mit dem RG658 PRO 6.5U ein großes und flexibles KI-Server-System mit hoher Performance ausgestellt. Doch auch weitere Gehäuse für den Desktop- und Profi-Einsatz wurden präsentiert.

Am Eingang des Computex-Stands erzeugte das zwölfte Signature-Gehäuse AEON einen Hingucker. Es besticht durch 1,5 mm starke verspiegelte Edelstahlpaneele, ein 5 mm dickes Sicherheitsglas und ein RFID-Zugangssystem. Das futuristische Full-Tower-Gehäuse unterstützt Mainboards bis hoch zum E-ATX-Format, bietet acht PCIe-Slots und Platz für bis zu 360/420 mm große Radiatoren im Deckel und am Boden.

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In Partnerschaft mit NVIDIA wurde ein kompaktes SFF-RTX-System auf Basis der PRAGMATA-Plattform präsentiert, das aktuelle Technologien wie Path Tracing, DLSS, Multi-Frame-Generation und Ray-Reconstruction demonstrierte. Die neuen Gehäuse LUME Micro-ATX und W20 Panorama ermöglichen hingegen exzellentes Kabelmanagement und ein Panorama-Glas.

Im Mittelpunkt der Workstation-Zone stand die neue modulare COVALENT-Full-Tower-Plattform, die speziell für KI-Entwicklung, Content-Erstellung und High-Performance-Computing entwickelt wurde. Sie unterstützt SSI-EEB- und E-ATX-Mainboards (inkl. Back-Connect), bis zu acht PCIe-Slots, zwei 420-mm-Radiatoren und bis zu 13 Lüfter. Weitere Plattformen wie WS90 und BLG ergänzen das Angebot. Für die Stromversorgung solcher Systeme stellte InWin das besonders leistungsstarke 3.000-W-Netzteil (G3000W-FM) mit einer starken Single-Rail, PCIe-Gen-5.1-Support, gleich sechs 12V-2x6-Anschlüssen und mit einer Effizienz von bis zu 90 % vor. Mit dieser Leistung können problemlos mehrere GeForce RTX 5090 mit Strom versorgt werden.

Doch den absoluten Höhepunkt auf dem InWin-Stand bildete der hochdichte RG658-PRO-6.5U-KI-GPU-Server, der bis zu acht High-End-GPUs aufnehmen und somit eine beeindruckende Rechenleistung bereitstellen kann. In der Bauhöhe kommt der KI-Server auf satte 6,5 HEs und bringt eine Dual-Chamber mit. 4,5 Höheneinheiten alleine sind für die bis zu acht GPUs reserviert und die übrigen zwei HEs hingegen für das Restsystem. Laut InWin soll das Nettogewicht des Systems mit 29,39 kg bei knapp 30 kg liegen.

Es kommt eine redundante Stromversorgung mit zwei Hot-Swap-Netzteilen zum Einsatz. Zu den verfügbaren Leistungsstufen zählen Netzteile mit 800, 1.200, 1.600, 2.000 W und sogar 3.200 W. Während die kleineren Netzteil-Varianten mit bis zu 94 % (80Plus Platinum) Effizienz unterwegs sind, arbeiten die größeren Modelle sogar mit 80Plus Titanium. InWin ging auf die Einzelheiten leider nicht ein.

Als Unterbau in den zwei HEs können bis zu zwei Xeon-Scalable-Prozessoren der fünften Generation Platz (Emerald Rapids) nehmen, wobei jede CPU auf eine TDP bis 350 W kommt. Verteilt auf 32 DDR5-ECC-RDIMM-Steckplätzen (16 Stück pro CPU) lassen sich bis zu 8 TB an Arbeitsspeicher verstauen, wobei die maximale MT/s bei 4.800 liegt. Mit NVIDIAs RTX 6000 Ada oder RTX Pro 6000 (Blackwell) können bis zu acht starke GPUs in das Gehäuse einziehen, auch wenn dann natürlich stärkere Netzteil-Modelle erforderlich sind.

Für die Kühlung wird serienmäßig auf Luft gesetzt, doch alternativ kann der RG658-PRO-6.5U-KI-GPU-Server zusätzlich mit Flüssigkeit im Hybrid-Verfahren oder vollständig ausschließlich mittels Flüssigkeit auf Temperatur gehalten werden. Bei besonders rechenintensiven KI-Workloads kann die Luftkühlung oftmals an ihre Grenze stoßen, sodass die Flüssigkeitskühlung immer mehr Sinn ergibt.