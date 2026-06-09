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GEEKOM bereitet den IT13 Max für das Modelljahr 2026 vor. Zwar bleibt es bei Intels Meteor-Lake-H-Plattform, jedoch gibt es im Zuge der Speicherkrise keine wechselbaren DDR5‑SODIMMs mehr, sondern fest verlöteten LPDDR5X-Speicher mit bis zu 24 GB, ein etwas angepasstes Gehäuse und eine zusätzlich kleinere Ausbaustufe.

Unter der Haube steckt im Spitzenmodell weiterhin ein Intel Core Ultra 9 185H, der mit 16 Kernen, 22 Threads und einem Takt von bis zu 5,1 GHz aufwarten kann. Darunter ist eine Variante mit Intel Core Ultra 5 125H vorgesehen, der die TDP von 45 auf 28 W drückt, wobei GEEKOM beide SoCs ohnehin nur mit maximal 65 W auslegt. Beide Ableger nutzen jeweils Intels integrierte Arc-Grafik sowie die dedizierte NPU mit bis zu 35 TOPS. Gleichzeitig verkleinert GEEKOM die SSD und spendiert ein NVMe-Laufwerk nach PCIe 4.0 mit 500 GB. Ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk bleibt laut Datenblatt der ID-A-Variante vorbehalten.

Auf der Anschlussseite spart GEEKOM dagegen kaum. Das Gehäuse misst etwas höhere 136 x 132 x 54 mm und bringt zwei USB4-Ports, zweimal HDMI 2.0, zwei 2,5-GBit/s-LAN-Ports, einen SD-Kartenleser und mehrere USB-A-Anschlüsse mit. Einer der USB4-Ports unterstützt auch die Stromversorgung per USB-C. Der GEEKOM IT13 MAX 2026 soll mit 8K-Displays und mit bis zu vier Bildschirmen umgehen können. Zwei HDMI-2.0-Ausgänge und zwei USB4-Ports bilden hierfür die Basis, wobei in der Praxis Auflösung und Bildwiederholrate entscheiden, wie viele Displays angesteuert werden können. Drahtlos wird bereits per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 kommuniziert.

Damit bleibt der GEEKOM IT13 Max ein kleiner Arbeitsrechner für den Schreibtisch. Ausgeliefert werden soll der Mini-PC mit Windows 11 25H2, Linux-Support wird ebenfalls genannt. Ein 120-W-Netzteil gehört zur Ausstattung. Preislich peilt man für die Variante mit Intel Core Ultra 9, 24 GB RAM und 500 GB SSD ab 799 Euro an. Anfang Juli sollen die ersten Geräte ausgeliefert werden.

Die aktuelle Version ist für 899 Euro und für 549 Euro als Barebone erhältlich.