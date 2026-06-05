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Colorful nutzt die Computex 2026 nicht nur dazu, neue Laptops und vor allem einen vollständig wassergekühlten Laptop-Prototypen vorzustellen, sondern stellt obendrein seine klassischen Komponenten wie Grafikkarten, Mainboards, RAM-Riegel und Komplettsysteme aus. Vor allem die in Taiwan beliebte Meow-Linie, für die man sich für einen europäischen Marktstart in Gesprächen mit Händlern befinde, findet auf dem Showroom im Marriot-Hotel viel Anklang.

Das Katzenthema erstreckt sich dabei nicht nur über passende Peripherie und Gadgets, sondern auf jede einzelne Komponente. Grafikkarte, Speicher, Gehäuse, Mainboard: Alles ist im typischen Katzen-Design im weiß-orangenen Comic-Stil gehalten. Auffällig sind die vielen kleinen optischen Details. Die Meow-Linie ist eines der stärksten Designmotive des Herstellers und erstreckt sich nahezu durch das gesamte Produktportfolio von Colorful.

Aber auch als Lifestylemarke fürs Wohnzimmer versucht sich Colorful zu positionieren. So zeigt man mit dem DR90 HTPC einen hölzernen Wohnzimmer-PC, der mit einem Mini-ITX-Mainboard und einer kompakten SFF-Grafikkarte ausgestattet werden kann. Das Demosystem baute auf einem AMD Ryzen 5 9600X und einer NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti auf. Die Optik erinnert an ein Sideboard, das über dem der Fernseher hängt, oder aber an einen Schreibtischaufsteller, unter dem Tastatur und Maus versteckt oder Bücher aufgestapelt werden können. Beim iGame Ultra Zero PC setzt Colorful außerdem auf sein Zero-Cable-Ökosystem mit BTF 3.0. Bei diesem werden alle Anschlüsse und die Stromversorgung stärker aus dem sichtbaren Innenraum versteckt.

Die klassischen Komponenten bleiben trotzdem das Kernstück des Herstellers. Präsentiert werden von Colorful neue iGame- und Battle-Ax-Komponenten, darunter die Battle-Ax Super Black Series, iGame-Grafikkarten, Komplettsysteme und Mainboards. Als konkretes Beispiel nennt Colorful das iGame Z890 Ultra-S W für Intels Core-Ultra-200S-Prozessoren. Das weiß gehaltene Mainboard soll optisch zu den iGame GeForce RTX Ultra W Series passen.

Das alles macht deutlich, dass Colorful das Thema PC-Gaming mehr zu einem Lifestyle-Thema machen und vor allem auch in Europa stärker Fuß fassen möchte. Man zeigte sich zuversichtlich, hierzulande bald mehr seiner Produkte anbieten zu können.