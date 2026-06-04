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Winzling oder Wildcat Lake: ECS zeigt zur Computex 2026 zwei neue LIVA-Systeme, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während die ECS LIVA Q4 auf eine Kantenlänge von nur 75 mm kommt, fällt die LIVA Z15 Plus etwas größer aus, kann dafür mit Intels Wildcate-Lake-Plattform aufwarten. Beide sollen als kompakte Arbeitsgeräte im Büro oder als Thin-Clients im breiten B2B-Bereich eingesetzt werden.

Die ECS LIVA Z15 Plus wird es in fünf verschiedenen Varianten geben, die sich allesamt bei den verbauten Prozessoren unterscheiden. Zur Wahl stehen nämlich die im April von Intel angekündigten Wildcat-Prozessoren Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 sowie Core 3 305 und 304. Damit kommen dann auch die jeweils integrierte Grafiklösung und die NPU zum Einsatz. Das Spitzenmodell verfügt über sechs CPU‑Kerne, die in zwei Performance‑ und vier Low-Power-Effizienz-Kerne aufgeteilt werden. Die NPU leistet 17 TOPS, für die integrierte GPU stehen 21 TOPS im Datenblatt.

Die restliche Ausstattung umfasst einen SO-DIMM-Steckplatz für bis zu 64 GB DDR5-6400, einen M.2-2280-Steckplatz mit PCIe 4.0 x4, zweimal 2,5-Gbit-LAN und zweimal HDMI. USB4 mit 40 Gbit/s und DisplayPort sitzt auf der Rückseite, vorn kommen USB-C mit 20 Gbit/s, zwei schnelle USB-A-Ports und zwei USB-2.0-Anschlüsse hinzu. Das Gehäuse misst 122,8 x 122 x 39,9 mm und zeigt sich in silber-schwarzer Farbgebung.

Die ECS LIVA Q4 zielt hingegen auf diejenigen ab, die ein besonders kompaktes Gegenstück dazu suchen. Ihr Gehäuse ist mit 75 x 75 mm und einer Bauhöhe von 35 mm deutlich kompakter. Dafür muss man Abstriche bei der Leistung machen, denn unter der Haube stecken wahlweise ein Intel N150 oder N250 aus der Twin-Lake-Familie, die beide über vier Kerne verfügen und in der 6-W-TDP-Klasse einsortiert werden. Dazu gibt es 8 oder 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher mit 4.800 MHz und 128 GB eMMC-Speicher, was deutlich knapper kalkuliert ist. Anschlussseitig ist immerhin Platz für USB-C mit 10 Gbit/s, DisplayPort und zwei USB‑A‑Schnittstellen. Die Stromversorgung erfolgt über einen separaten USB-C-Port und ein externes Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 45 W.

Zumindest für die ECS LIVA Q4 gibt es schon einen Starttermin: Sie soll im Laufe des vierten Quartals auf den Markt kommen. Für beide Modellvarianten plant ECS einen Deutschlandstart als Barebone.