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Zur Computex 2026 rückt ASRock unter anderem seine Mini-PCs in den Fokus. Der ASRock DeskSlim X600 bleibt mit 4,9 Litern recht kompakt, lässt sich jedoch mit einer AM5-CPU bestücken, was ihn sehr flexibel und durchaus sehr performant macht. Im Inneren sitzt AMDs X600-Plattform für Ryzen-9000-, -8000- und Ryzen-7000-Prozessoren, wobei CPUs mit bis zu 120 W unterstützt werden. Demnach fallen der Ryzen 9 7900X, 7950X, 9950X(3D) sowie der 9950X3D2 (Test) raus. Der Kühler darf dabei maximal 71 mm hoch sein.

Das Gehäuse misst 95 x 235 x 220 mm und kann sogar per VESA-Halterung hinter einem Monitor oder unter einem Schreibtisch montiert werden. Speicherseitig lassen sich zwei M.2-SSDs verbauen, wobei einer der beiden Slots PCIe-Gen5-Laufwerke unterstützt. Für klassische SATA-SSDs gibt es zwei Ports zusätzlich. Die vier DDR5-Slots unterstützen bis zu 256 GB, eine zusätzliche Low-Profile-Grafikkarte im Dual-Slot-Format kann mit einer Gesamtlänge von 200 mm ebenfalls untergebracht werden. Damit lassen sich dann kleinere Workstations aufbauen. ASRock nennt Einsatzbereiche wie lokale KI-Instanzen oder CAD.

Anschlussseitig sind USB4, klassische USB-A-Schnittstellen, 2,5-Gbit-LAN, DisplayPort 1.4 und HDMI mit jeweils bis zu 4K bei 120 Hz geboten. Die Stromversorgung erfolgt extern über 240 W, optional nennt ASRock 330 W.

Der ASRock Mars 340 ist der Gegenentwurf zu DeskSlim und fällt mit Abmessungen von 194 x 150 x 26 mm deutlich kompakter aus. Dafür steht die Grundkonfiguration mit einem AMD Ryzen AI 5 340 fest. Er bietet sechs Kerne mit einem Boosttakt von bis zu 4,8 GHz und sortiert sich in der 28-W-TDP-Klasse ein, wobei bei kurzfristigen Lastspitzen theoretisch bis zu 54 W erreicht werden können. In der gezeigten Messekonfiguration steckten zwei 64-GB-SO-DIMMs von Teamgroup mit 5.600 MHz sowie eine 1-TB-SSD.

Preise und konkrete Markttermine nennt ASRock bislang nicht.