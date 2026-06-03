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Der Trend in der KI-Entwicklung geht immer mehr in Richtung KI-Agenten. Entsprechend wird es in Zukunft immer mehr Angebote geben, in denen diese Helferlein integriert sind. So hat MSI mit dem MEG Vision X2 AI+ nun einen neuen High-End-Gaming-Desktop vorgestellt, der genau da ansetzt. Das Gerät will klassische PC-Hardware mit einem agentischen KI-Begleiter kombinieren. MSI will mit dem System eine neue Form der Interaktion zwischen Nutzer und Computer ermöglichen. So soll der PC von einem reinen Arbeits- und Spielgerät zu einer aktiven Präsenz im Alltag werden.

Das zentrale Element des Angebots ist der KI-Begleiter LuckyClaw, der lokal auf dem System arbeitet. Der Assistent reagiert auf Sprachbefehle und kann unter anderem Performance-Profile steuern, MSI-Monitor-Einstellungen anpassen sowie vorhandene RGB-Beleuchtungen konfigurieren. Laut MSI soll LuckyClaw durch zukünftige Updates erweiterbar sein und mit den Nutzern mitwachsen und neue Fähigkeiten erhalten sowie vorhandene ausbauen.

Das auffälligste Feature des MEG Vision X2 AI+ ist die sogenannte AI Holostage. Dabei handelt es sich um eine zylindrische Display-Einheit, die direkt in die Front des Gehäuses integriert ist. Über diese Schnittstelle werden KI-Avatare, Desktop-Pets und andere digitale Begleiter visuell dargestellt. LuckyClaw ist bei der Auslieferung bereits vollständig integriert und direkt nutzbar. MSI gibt hier an, dass auch die Avatare von Drittanbietern aufgespielt und dargestellt werden können. Käufer sind also nicht ausschließlich auf den kleinen MSI-Drachen angewiesen.

Der Vision X2 soll das Flaggschiff der nächsten Generation der MEG-Serie im Hochleistungs-Gaming-Bereich werden. So verfügt er neben dem holografischen Interface in der Front auch über eine entsprechende Leistung im Inneren. Zum Einsatz kommen Intel-Core-Ultra-Prozessoren und Grafikkarten der 50er-Reihe von NVIDIA bis zu GeForce RTX 5090. Hinzu kommen DDR5 RAM und SSDs der 5. Generation. Auch die Kühlung setzt auf KI. Dank dieser soll das Silent Storm Kühlsystem dynamisch die besten Lüftergeschwindigkeiten nutzen. Wir konnten vor Ort auf der Computex bereits einen Blick auf das Gerät werfen. Aktuell ist noch kein Release-Termin bekannt. Auch der Preis wurde Stand heute noch nicht bekannt gegeben.