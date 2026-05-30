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Acer nutzt die Computex 2026 auch für eine neue Veriton-Generation, die man bereits im Vorfeld der Messe in Taipei offiziell gemacht hat. Im Mittelpunkt der neuen Business-Desktops steht dabei allerdings nicht die maximale Leistung oder gar ein auffälliges Design, sondern die Größe und Hardware-Ausstattung.

Der Acer Veriton Vero 6000 Mini und der Acer Veriton Vero 4000 Mini zielen beide auf Arbeitsplätze, an denen der Rechner möglichst aus dem Blickfeld verschwinden soll. Beide messen 186,3 x 186,3 x 36,2 mm und lassen sich per VESA-Mount hinter kompatiblen Monitoren gut verstecken, wobei Acer die Halterung nicht direkt mitliefert, sondern sie nur separat anbietet. Technisch setzt Acer bei beiden Mini-PCs noch auf Intel Core Ultra Series 2 und Windows 11 Pro. Laut Datenblatt reichen die Prozessoroptionen bis zum Intel Core Ultra 9 285, bzw. Intel Core Ultra 9 285T. Darunter stehen mehrere Core-Ultra-7- und -Ultra-5-Varianten zur Wahl, ebenfalls teilweise als T-Modelle. Beim Arbeitsspeicher nennt Acer bis zu 64 GB Dual-Channel-DDR5 mit 5.600 MHz, beim Massenspeicher sind es bis zu 2 TB über ein M.2-2280-Laufwerk mit PCIe-Gen4-Anbindung.

Der Unterschied zwischen beiden Geräten liegt überwiegend in der Positionierung. Der Acer Veriton Vero 6000 Mini ist nämlich zusätzlich mit Intel-vPro-Technik erhältlich und damit stärker auf verwaltete Unternehmensflotten ausgerichtet. Beide Mini-PCs bringen TPM 2.0, Kensington-Lock, Acer ProShield Plus, Acer Office Manager sowie ein Commercial-BIOS mit. Für Funkverbindungen stehen WiFi 7 und Bluetooth 5.4 bereit.

Bei den Anschlüssen zeigen sich die Geräte durchaus vielseitig. Der Veriton Vero 6000 Mini bietet vorne zwei USB-3.2-Gen2-Anschlüsse vom Typ-A und einen USB-3.2-Gen2x2-Anschluss vom Typ-C. Hinten sitzen weitere USB-Ports, zwei DisplayPorts, HDMI 2.1 und RJ-45. Der Veriton Vero 4000 Mini verzichtet rückseitig teilweise auf schnellere USB-3.2-Gen2-Ports, bietet aber ebenfalls zwei DisplayPorts, HDMI 2.1 und Netzwerk per Kabel.

Wie bei der Vero-Serie üblich, sind die Geräte besonders auf Nachhaltigkeit getrimmt. Die Gehäuse bestehen aus Recyclingkunststoff, tragen EPEAT-Gold-Registrierungen sowie TCO-Zertifizierungen und kommen allesamt in recycelbarer Verpackung daher.

Der Acer Veriton 1000 ist dagegen als Kompakt-Tower ausgelegt und für die Arbeitsplätze gedacht, an denen ein Mini-PC zu eng oder die Leistung zu sehr beschränkt wird. Das Gehäuse kommt auf Abmessungen von 95 x 277,5 x 292,95 mm und fällt somit deutlich größer aus als die oben genannten Modelle, bleibt aber auch deutlich kleiner als ein klassischer Desktop-Tower.

Den zusätzlichen Platz nutzt man natürlich für eine deutlich potentere Hardware, die sich obendrein einfacher aufrüsten lässt. Acer nennt Grafikkarten, zusätzliche Speicherlösungen und weitere Erweiterungskarten. Im Inneren werkeln je nach Geldbeutel ein Intel Core Ultra 7 270HX Plus oder ein Intel Core Ultra 5 235HX. Dazu kommen bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz und bis zu 1 TB M.2-Speicher. Zur weiteren Grundausstattung gehören TPM 2.0, WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, USB-A, HDMI und DisplayPort.

Die neuen Veriton-Modelle sollen voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2026 verfügbar sein. Preise nennt Acer wie bei nahezu allen Neuvorstellungen der Computex 2026 bislang leider nicht. Die Verfügbarkeit bleibt aufgrund des noch immer anhaltenden Patentrechtsstreits mit Nokia für Deutschland ohnehin schwierig.