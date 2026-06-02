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ASUS zeigt zur Computex 2026 in Taiwan nicht nur neue Notebooks und zahlreiche Displays, sondern frischt auch das TUF-Desktop-Portfolio auf. Der neue ASUS TUF Gaming T700 soll je nach Konfiguration wahlweise mit einer Intel- oder AMD-Plattform angeboten werden, wobei als Obergrenze ein Intel Core Ultra 9 275HX oder ein AMD Ryzen 7 8700F genannt werden. Bei der Grafikkarte ist die Auswahl wohl weniger breit, denn genannt wird lediglich eine ASUS Prime GeForce RTX 5070.

Damit positioniert ASUS den TUF Gaming T700 nicht als kompromisslosen ROG-Desktop, sondern als stärker standardisierte Gaming-Maschine unter der TUF-Marke. Die Reihe steht traditionell für robustere Designs ein. Zugleich soll sie klassische PC-Merkmale wie aufrüstbaren Speicher, vollständige Anschlüsse und ein Standard-Mainboard bieten.

Zur Ausstattung gehören ein eigenes Mainboard mit umfassender Kühlung und zahlreichen Tuning-Optionen. Beim Arbeitsspeicher sind bis zu 64 GB DDR5 mit 5.200 MHz vorgesehen, für den Massenspeicher wird eine PCIe-Gen4-SSD genannt. Dazu kommen WiFi 6, eine Vielzahl aktueller I/O-Anschlüsse, Windows 11 Pro und eine ASUS-AI-Noise-Canceling-Funktion für Mikrofoneingaben.

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die Kühlung. So verbaut ASUS eine All-In-One-Wasserkühlung mit 240 mm großem Radiator und zahlreichen Gehäuselüftern, die teilweise hinter einer schicken Glasfassade sitzen und so mit RGB-Beleuchtung besonders auf sich aufmerksam machen. Auch die MIL-STD-810H-Zertifizierung darf 2026 natürlich nicht fehlen.

Angaben zu Preisinformationen und Verfügbarkeit machte ASUS im Rahmen der Vorstellung zur Computex 2026 leider noch nicht. Im Anbetracht der Ausstattung dürfte das Gerät allerdings nicht ganz günstig werden.