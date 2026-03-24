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Der Trend zu immer leistungsstärkeren Mini-PCs setzt sich mit der Strix-Halo-Generation fort, schließlich sind sie damit durchaus in der Lage, in Zeiten von KI auch größere OpenSource-LLMs lokal laufen zu lassen. Ein besonders auffälliges Beispiel ist der Geekom A9 Mega, der bereits im August 2025 vorgestellt wurde und jetzt endlich offenbar im Handel ankommt.

Die Mini-Workstation kombiniert einen AMD Ryzen AI Max+ 395 mit bis zu 128 GB Arbeitsspeicher und einer 2 TB großen PCIe‑4.0‑SSD und zielt damit klar auf Nutzer ab, die Workstation-Leistung, GPU-Power und NPU-Funktionen in einem deutlich kleineren Formfaktor suchen. Der Strix-Halo-SoC stellt insgesamt 16 Zen-5-Kerne, 32 Threads und einen großen gemeinsamen Cache sowie eine integrierte Radeon-8060S-Grafikeinheit mit 40 Compute-Units auf RDNA-3.5-Basis bereit. Letztere gehört derzeit zu den schnellsten iGPUs und erlaubt die Beschleunigung von professionellen Video- und 3D-Anwendungen oder die Darstellung aktueller Videospiele. Dynamisch kann sich die Grafiklösung bis zu 96 GB des Hauptspeichers abzwacken, welcher beim Geekom A9 Mega üppige 128 GB umfasst und sich aus schnellen LPDDR5X-Modulen mit 8.000 MHz zusammensetzt.

Auch der Geekom A9 Mega setzt auf das typische, silber eloxierte Vollmetallgehäuse, das mit Abmessungen von 171 x 171 x 71 mm allerdings nicht ganz so kompakt ausfällt wie die klassischen Varianten wie beispielsweise der Geekom A8 oder gar der Geekom A6. Dafür bietet das Modell eine leistungsstarke IceBlast-5.0-Kühlung mit einem riesigen Kupfer-Kühler sowie gleich zwei Radiallüftern.

Der A9 Mega ist nicht als günstiger Wohnzimmer-Client positioniert, sondern als kompakte Arbeitsmaschine, die CPU-, GPU- und NPU-Ressourcen auf engem Raum bündelt und so fällt der Preis alles andere als günstig aus: Im hauseigenen Onlineshop wird der Geekom A9 Mega zu einem Preis von regulär 3.999 Euro geführt, lässt sich zum Marktstart mittels verschiedener Rabattaktionen und Coupon-Codes allerdings auf immerhin 3.329 Euro drücken. Auch Amazon listet den bislang schnellsten Mini-PCs des Herstellers zu diesem Preis.

Auffällig ist der lange Anlauf bis zur tatsächlichen Verfügbarkeit: Während der Geekom A9 Mega bereits im Sommer 2025 angekündigt wurde, ziehen sich konkrete Liefertermine bis in das Jahr 2026 hinein. Das passt ins Bild der Strix-Halo-Plattform insgesamt, die von AMD zwar früh in den Vordergrund gestellt wurde, mit realen Produkten aber gestaffelt und eher vorsichtig in den Markt kommt. Parallel tauchen Mini-PCs anderer Hersteller auf, etwa Lösungen von GMKtec oder Minisforum. Der hohe Preis in Zeiten der Speicherkrise ist nicht ungewohnt. Auch NVIDIA musste bei seinen DGX Spark ordentlich an der Preisschraube drehen. Hier werden sogar über 4.800 Euro fällig.