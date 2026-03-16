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Der DGX Spark bekommt zur diesjährigen GTC auch noch etwas Aufmerksamkeit. Unter anderem kündigt NVIDIA ein Software-Update an, welches es schnell und einfach möglich machen soll, bis zu vier DGX Spark in einem Cluster zusammenarbeiten zu lassen. Bisher wurden offiziell nur Cluster mit zwei Spark-Systemen unterstützt. Die Verbindung der Spark-DGX erfolgt über die vorhandenen ConnectX-Netzwerkadapter mit jeweils 200GbE. Vermutlich kommt eine Stern-Topologie zum Einsatz, um alle vier Spark-Systeme untereinander, jeweils direkt miteinander, zu verbinden.

Darüber hinaus wird NVIDIA weitere Playbooks anbieten. Darunter wird auch ein Ableger für OpenClaw sein – dem Hype-Thema wenn es aktuell darum geht, mehrere Agents mit den verschiedenen Aufgaben zu betrauen, die allesamt auf verschiedene KI-Modelle zurückgreifen.

Zu den neuen Playbooks gehören:

OpenClaw

OpenShell

LM Studio on DGX Spark

Spark and Reachy Photo Booth

Speculative Decoding on Dual DGX Spark

CLI Coding Agent

cuTile Kernels

Darüber hinaus bietet NVIDIA nun die offizielle Unterstützung für viele der populärsten KI-Modelle. Darunter auch das neue und NVIDIA-eigene Nemotron Super V3 mit 120 Milliarden Parametern. Einige davon sind auf das neue Datenformat NVFP4 quantisiert worden und laufen auf dem GB10-SoC mit Blackwell-SoC besonders schnell und effizient.

Zu den neuen Modellen gehören:

Nemotron Super V3 120B (NVFP4)

Nemotron-3-Nano-30B-A3B-Omni

Nemotron Nano v2.1 4B

FLUX.2 Klein

LTX 2.3 22B

Qwen 3.5

Sinistea (NVFP4)

Der NVIDIA DGX Spark ist ein kompakter Desktop-KI-Supercomputer, der vor allem für Entwickler, Forschende und Data-Scientists gedacht ist, um große KI-Modelle lokal zu prototypisieren, zu testen, zu feinabzustimmen oder Inferenz auszuführen. Sinnvoll ist sein Einsatz besonders in Forschung, KI-Entwicklungsteams oder Start-ups, wenn leistungsfähige KI-Rechenleistung direkt am Arbeitsplatz benötigt wird, ohne sofort auf große Rechenzentrums- oder Cloud-Cluster zugreifen zu müssen. Zuletzt hat NVIDIA den Preis der Founders Edition des DGX Spark auf 4.800 Euro angehoben.

OpenClaw als neuer Startpunkt

OpenClaw wird für Agentic AI die Initialzündung sein – darin ist sich NVIDIA sicher. Entsprechend hat NVIDIA mit NemoClaw eine Referenzplattform für OpenClaw entwickelt. OpenShell soll dabei als Softwarewerkzeug sicherstellen, dass OpenClaw keinerlei Daten aus den geschlossenen Systemen heranziehen kann.

OpenClaw soll der neue persönliche Assistent werden, der in allen KI-Anwendungsfeldern angewendet werden kann. Jeder Hardware- und Software-Entwickler, Ingenieur und viele weitere Jobs sollen von der Nutzung von OpenClaw profitieren. Egal ob lokal auf dem DGX Spark oder in der Cloud: OpenClaw wird seitens NVIDIA auf eine Stufe mit der Entwicklung von HTML gestellt. Eine neue Plattform in der Nutzung multipler KI-Agenten.