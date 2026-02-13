Werbung

NVIDIA hat ein weiteres Update für sein KI-Kompaktsystem DGX Spark mit GB10-SoC vorgestellt. Der GB10 Grace Blackwell Superchip kombiniert eigene ARM-Kerne mit einer großen Blackwell-GPU und dient bisher vor allem in besagten KI-Systemen, die Forschern und Entwicklern helfen sollen, ihre Modelle und Software zu optimieren. Alle technischen Details zum GB10 haben wir im vergangenen Sommer beschrieben.

Das nun aktuelle Softwareupdate geht einige Punkte an, die NVIDIA sicherlich schon gerne zum Start in der Form umgesetzt hätte. Allerdings gab es im vergangenen Jahr zahlreiche Probleme vor der Markteinführung, die wohl auch heute noch dafür sorgen, dass NVIDIA einige Verbesserungen bieten muss.

Für das heutige Update beschreibt NVIDIA die folgenden Änderungen:

Improved power efficiency: New hot-plug support for the ConnectX-7 network adapter can save up to 18W when the adapter isn’t in use.

Better monitor & TV compatibility: Expanded support for multi-monitor setups, non-native resolutions and refresh rates, addressing early hands-on feedback.

Bluetooth audio support: Native support for Bluetooth headphones and headsets.

Expanded security controls: Ability to disable Wi-Fi and Bluetooth at the UEFI level for more locked-down environments.

Es geht also hauptsächlich um Verbesserungen im Alltagsgebrauch bzw. um beseitigte Fehler, die Nutzern im Alltag begegnen.

Wir werden demnächst die Möglichkeit bekommen, uns einen DGX Spark genauer anzuschauen. In welcher Form wir uns der Hardware nähern werden, wird sich zeigen.

Darüber hinaus steht in den kommenden Monaten der Start der N1(X)-Variante von NVIDIA an, der identisch zum GB10 sein soll und für Windows-Notebooks vorgesehen ist.