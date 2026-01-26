Werbung

Mit der ZBOX MAGNUS EAMAX bringt ZOTAC drei neue Mini-PCs auf den Markt, die AMDs Strix-Halo-APUs in ein 2,65-Liter-Gehäuse packen. Das Topmodell EAMAX395C baut auf einem AMD Ryzen AI MAX+ 395 auf und kann mit einer integrierten AMD-Radeon-8060S-Grafikeinheit aufwarten, womit insgesamt 16 Zen-5-Kerne und 40 Compute-Units mit RDNA-3.5-Architektur zur Verfügung stehen. Dazu gibt es stolze 128 GB LPDDR5X-8000-Arbeitsspeicher, was eine besonders hohe Speicherbandbreite verspricht. Der RAM ist vollständig verlötet und nicht nachrüstbar. Darunter positioniert man mit der ZBOX EMAX390C und der ZBOX EMAX385C zwei weitere Versionen mit einem zwölf und acht Kerne starken AMD Ryzen AI MAX 390 und Ryzen AI MAX 385, jeweils mit einer AMD Radeon 8050S. Hier gibt es jeweils 32 GB fest verlöteten LPDDR5X-Arbeitsspeicher mit gleicher Geschwindigkeit.

Das Gehäuse fällt mit 210 x 203 x 62,2 mm sehr kompakt aus und nutzt einen Top-Down-Kühler zur Wärmeableitung, der für bis zu 120 W TDP ausgelegt ist. Die I/O-Ausstattung ist für die Größe überraschend vielfältig: Zweimal DisplayPort 1.4 und zwei HDMI-2.1-Ausgänge, USB4 mit 40 GBit/s, vier USB-A-Ports und zwei 2,5-GBit/s-Ethernet-Anschlüsse sowie WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gehören zur Grundausstattung. Eine kombinierte 3,5-mm-Klinkenbuchse und zwei Antennen runden das Gesamtpaket weiter ab. Bis zu drei M.2-SSDs mit PCIe 4.0 x4 lassen sich jeweils unterbringen, was Platz für massig Speicher schafft.

Beim Gehäuse setzt ZOTAC auf ein mattschwarzes Kunststoff-Chassis mit Wabenstruktur für die Kühlung und einer Front in Klavierlack-Optik mit groß beleuchtetem, runden Power-Knopf. Die Stromversorgung erfolgt extern über ein 240 W starkes Netzteil. Insgesamt wird mit der ZOTAC MAGNUS EAMAX so ein leistungsstarker Allrounder geboten, dessen Leistung sogar für 1080p-Gaming ausreichen dürfte, aber auch für die Content Creation mit Adobe Premiere oder DaVinci Resolve ordentlich Multi-Threading-Performance bietet. Eine dedizierte NPU für KI-Anwendungen steht natürlich ebenfalls bereit.

Wann und vor allem zu welchem Preis die drei neuen ZBOX‑Modelle auf den Markt kommen sollen, ist nicht bekannt. Die Systeme sollen jeweils einmal ohne Speicher als Barebone und einmal mit vorinstallierter 1-TB-SSD und Windows 11 Home verfügbar sein. Im Preisvergleich werden sie zwar schon gelistet, jedoch noch ohne ein einziges Angebot. Geräte mit Strix Halo sind nicht günstig. Gut möglich, dass man hier von einem Startpreis jenseits der 2.000 Euro ausgehen muss.