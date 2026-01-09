Werbung

Zur CES 2026 in Las Vegas zeigt Acemagic mit dem bislang noch als "Board 3 Dual-C Retro Style" getauften System einen Mini-PC, der mit dem Charme der 80er-Jahre auf sich aufmerksam macht. Angelehnt ist das Retro-Gehäuse nämlich am klassischen Design des legendären Nintendo Entertainment Systems (NES). Unter der Haube gibt es natürlich trotzdem neueste Hardware, womit Retro wieder einmal mehr auf Moderne trifft. Ähnlich ist beispielsweise SilverStone bei seinem FLP02-Gehäuse verfahren.

Herzstück ist ein AMD Ryzen AI 9 HX 470 der Gorgon-Point-Serie, welchen AMD erst in dieser Woche vorgestellt hatte. Er kann mit vier leistungsstarken Zen-5-Kernen und acht kleineren Zen-5c-Kernen auf sich aufmerksam machen und verfügt über eine integrierte Radeon 890M mit 16 Compute-Units und 768 Shadereinheiten und bietet natürlich eine dedizierte NPU mit XDNA-2-Technik und 50 TOPS. Damit ist ein Spielen gerade von Retro-Titeln problemlos möglich, aber auch moderne Titel dürften sich in 1080p sehr gut zocken lassen.

Acemagic will aber auch kleinere Modelle wie den AMD Ryzen AI 9 465 samt Radeon 880M verbauen. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher im SO-DIMM-Format und Platz für eine M.2-2280-SSD für bis zu 4 TB Speicher.

Das Design fällt sofort auf: Der Mini-PC greift die ikonische Optik des NES mit grauem Kunststoffgehäuse und Schachtklappe im Front-Loading-Stil auf. Selbst die Controller-Anschlüsse wurden in das Konzept in Form von USB-Anschlüssen integriert. Der ursprüngliche Powerknopf ist zu einer Copilot-Taste umfunktioniert worden. Die Maße belaufen sich auf 140 x 128 x 40,8 mm. Damit schaffen die Designer eine gute Balance zwischen nostalgischem Retro-Flair und modernem Desktop-Formfaktor. Anschlusseitig hat der Mini-PC zwei USB4-Schnittstellen, vier USB-A-Ports, einmal HDMI, einmal DisplayPort und einmal RJ45 mit schnellen 2,5-Gigabit/s sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern zu bieten, während drahtlos per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gefunkt wird.

Ein offizieller Release-Termin oder die Preisgestaltung wurden von Acemagic bislang nicht bekannt gegeben. Natürlich gibt es bei Acemagic auf der CES 2026 aber auch eher klassische Mini-PCs mit Intels neusten Core-Ultra-Series-3-Prozessoren zu sehen.