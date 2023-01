Werbung

ASUS präsentiert mit dem Mini-PC PL64 einen Barebone, der vor allem auf industrielle Innenanwendung ausgerichtet ist. Besonders hervor sticht beim PL64 das lüfterlose Design. Dieses soll unter anderem das Eindringen von Staub in das Gehäuse minimieren und so die Lebensdauer des Gerätes insgesamt verlängern. Dabei soll das PL64 mit seinem effizienten Kühlsystem dennoch in Umgebungen mit Temperaturen bis zu 50° klar kommen.

Das 0,81 l fassende Gehäuse des PL64 misst 199,7 x 119,7 x 33,9 mm. Es lässt sich daher problemlos in engen Räumen oder Aufbauten installieren. Da es mit VESA-Halterungen kompatibel ist, funktioniert auch eine Installation hinter einem Monitor.

ASUS adressiert das Gerät deutlich für den industriellen Einsatz in Innenräumen. Beispielsweise in Kiosken, als digitale Beschilderung oder in Verkaufsautomaten. Auch in der Fabrikautomation oder für den Einsatz als Überwachungssystem möchte der Hersteller sein Gerät verstanden wissen.

Unterstützt werden Intel-Core-Prozessoren der 12. Generation, bis hin zum Core i7-1255U mit 15 W sowie eine Ausführung mit einem Intel Celeron 7305. Der Mini-PC PL64 verfügt über zwei LAN-Anschlüsse, einschließlich 2,5-Gbit/s-Ethernet sowie über zwei Antennen, die WiFi 6E ermöglichen. Dazu gesellen sich zwei COM-Anschlüsse für ältere Geräte, wie Barcode-Scanner oder Belegdrucker. Diese Ports sind kompatibel mit den Standards RS-232, RS-422 und RS-485.

Neben den fünf USB-Anschlüssen kommen noch drei HDMI-Anschlüsse für eine 4K-Display-Unterstützung bei 60 Hz. Besonders ist die EDID-Emulation (Extended Display Identification Data). Dem Gerät ist es möglich, angezeigte Inhalte selbst bei einem vorübergehenden Stromausfall oder Verbindungsproblemen zu erhalten. Damit eignet sich das PL64 auch für Digital Signage, also digitale Beschilderung. Dazu kann es virtuelle Bildschirme ohne ein angeschlossenes Display erstellen.

Die Virtual-Display-Technologie erleichtert zudem die Wartung für Administratoren, da der Zugriff auf das System über einen Remote-Desktop erfolgen kann, ohne dass die aktuell angezeigten Inhalte beeinträchtigt werden. Das Pl64 startet in seiner kleinsten Variante – ohne RAM und SSD – ab 359,90 Euro.

Das komplette Portfolio gestaltet sich wie folgt: