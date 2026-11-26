Werbung

Laut einem Bericht aus der Lieferkette erhalten die Boardpartner im laufenden Geschäftsquartal deutlich weniger GeForce-GPUs. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht und der Zeitpunkt sorgt für Spekulationen. NVIDIA soll seine Boardpartner darüber informiert haben, dass sie im vierten Geschäftsquartal deutlich weniger Gaming-GPUs bekommen. Die chinesische Branchenplattform Board Channels nennt ein Minus von 20 bis 30 %. Gemeint ist NVIDIAs Fiskalquartal von November bis Januar, also genau die Zeit um Weihnachten, in der Grafikkarten am meisten gefragt sind. Schon im dritten Quartal sei die Versorgung in China sehr knapp gewesen. Welche Modelle im Detail betroffen sind, steht nicht im Bericht. NVIDIA hat sich bisher auch nicht dazu geäußert. Die Meldung kommt nur wenige Tage, nachdem NVIDIA Jensen Huang wieder als CEO eingesetzt hat.

Board Channels hat 2026 schon mehrfach über Lieferkürzungen berichtet. Anfang des Jahres meldete die Plattform, NVIDIA erwäge, die Produktion der GeForce-RTX-50-Serie im ersten Halbjahr 2026 um 30 bis 40 % zu senken. Als Grund galten gestiegene Preise und Lieferprobleme beim Grafikspeicher.

Auch AMD ist betroffen: Nach einem weiteren Board-Channels-Bericht könnte das Angebot an RDNA-4-Radeon-Karten für chinesische Partner im vierten Quartal 2026 um 20 bis 50 % sinken und bis Januar knapp bleiben. Die Gründe liegen auf der Hand: Der KI-Boom bindet Fertigungs- und Speicherkapazitäten und Produkte für das Rechenzentrum bringen pro Wafer deutlich mehr Umsatz ein als GeForce-Karten. Das zeigen auch NVIDIAs jüngste Quartalszahlen, bei denen sich Umsatz und Gewinn verdoppelt haben.

Die Kollegen von Wccftech bringen die Meldung mit Jensen Huangs Rückkehr an die Firmenspitze in Verbindung. Die zwei Wochen davor waren bei NVIDIA bekanntermaßen ziemlich turbulent: Am 12. November trat Huang nach 33 Jahren als NVIDIA-Chef zurück. Kurz darauf sammelte eine Petition für seine Rückkehr über 150.000 Unterschriften und Huang selbst schloss ein Comeback nicht aus. Beim Earnings Call lehnte der Verwaltungsrat das zunächst ab, am 22. November setzte er Huang dann aber doch wieder ein und die NVIDIA-Aktie sprang wieder um einen zweistelligen Prozentwert nach oben. Einen Beleg für einen Zusammenhang mit der Lieferkürzung gibt es allerdings nicht. Selbst Wccftech räumt ein, dass der ursprüngliche Bericht keinen Bezug zur Personalie herstellt. Kontingentplanungen für ein ganzes Quartal entstehen außerdem normalerweise nicht innerhalb weniger Tage.

Man sollte die Meldung deshalb mit Vorsicht behandeln. Board Channels lag in der Vergangenheit oft richtig, aber eben nicht immer. Die Angabe "20 bis 30 %" sagt zudem nichts darüber, ob alle RTX-50-Modelle gleich stark betroffen sind oder vor allem bestimmte Segmente. Trotzdem passt die Meldung ins Bild eines Jahres, in dem Gaming-GPUs bei NVIDIA und AMD wegen Speicherknappheit und KI-Priorisierung immer wieder und weiter hinten anstehen. Für Käufer heißt das: Wer zu Weihnachten eine neue Grafikkarte kaufen will und ein "gutes" Angebot findet, sollte nicht zu lange warten. Ob die Preise tatsächlich spürbar steigen, zeigt sich erst in den kommenden Wochen im Handel. Überraschend wären weitere Preissteigerungen neben der anhaltenden Speicherkrise jedenfalls nicht.