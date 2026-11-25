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Bereits zur Computex im Frühsommer 2025 zeigte ASUS mit der ROG XG Station 3 eine neue externe Grafikkarten-Dockingstation. Diese hat nun ihre finale Vorstellung erhalten und soll ab sofort für 399 Euro im Online- und Fachhandel erhältlich sein.

Anders als bei der ROG XG Mobile, bei der ASUS auf fest integrierte Notebook-GPUs setzt, können bei der ROG XG Station 3 handelsübliche Desktop-Grafikkarten eingesetzt und entsprechend auch ausgetauscht werden. Zielgruppe sind vor allem Nutzer von kompakten Notebooks, Mini-PCs und Gaming-Handhelds, die stationär auf eine höhere Grafikleistung zurückgreifen möchten.

Die Anbindung an das Host-System erfolgt über Thunderbolt 5 mit einer bidirektionalen Bandbreite von bis zu 80 GBit/s, die sich gegenüber Thunderbolt 4 verdoppelt hat. Für die eigentliche Anbindung der Grafikkarte stehen über das PCIe-Tunneling allerdings maximal 64 GBit/s zur Verfügung, was in etwa einer Anbindung über PCI Express 4.0 mit vier Lanes entspricht. Gegenüber einer nativen Anbindung über 16 PCIe-Lanes ist daher weiterhin mit gewissen Leistungseinbußen zu rechnen, deren Ausmaß von der jeweiligen Anwendung abhängt. Eine Abwärtskompatibilität zu Thunderbolt 4 ist gegeben.

ASUS setzt auf eine offene Konstruktion, die der Grafikkarte einen weitgehend ungehinderten Zugang zur Umgebungsluft ermöglicht und auf zusätzliche Gehäuselüfter verzichtet. Unterstützt werden Grafikkarten mit Abmessungen von bis zu 360 x 139 x 93 mm. Als kompatibel nennt ASUS die GeForce-RTX-50-, RTX-PRO-6000-, Radeon-RX-9000- sowie die Intel-Arc-Serie. Neben dem eigentlichen PCIe-Steckplatz befindet sich ein GC-HPWR-Anschluss, über den Grafikkarten nach dem BTF-2.5-Standard von ASUS ohne sichtbares Stromkabel versorgt werden können.

Die Stromversorgung erfolgt über ein separat zu erwerbendes Netzteil im SFX- oder SFX-L-Format, welches unterhalb der Grafikkarte untergebracht wird. ASUS sieht inzwischen eine Mindestleistung von 750 W sowie eine Zertifizierung nach 80 PLUS Gold vor. Je nach eingesetzter Grafikkarte kann ein leistungsstärkeres Netzteil erforderlich sein. Die Verwendung standardisierter Komponenten ermöglicht auch hier eine spätere Aufrüstung.

Über den Thunderbolt-5-Upstream-Anschluss kann das angeschlossene Notebook zugleich mit bis zu 140 W versorgt werden. Ein weiterer Thunderbolt-5-Anschluss bietet eine Ladeleistung von bis zu 36 W und ermöglicht die Einbindung zusätzlicher Displays. Hinzu kommen zwei frontseitige USB-C-Anschlüsse mit jeweils 10 GBit/s. Damit übernimmt die ROG XG Station 3 neben der Bereitstellung zusätzlicher Grafikleistung auch die Funktion einer klassischen Docking-Station. Eine über Aura Sync steuerbare RGB-Beleuchtung rundet die Ausstattung ab.

Die ASUS ROG XG Station 3 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399 Euro erhältlich. Im Preisvergleich ist sie bereits ab 349 Euro gelistet. Sowohl die Grafikkarte als auch das Netzteil müssen separat erworben werden, sodass die Kosten für eine vollständige externe Grafiklösung entsprechend höher ausfallen.