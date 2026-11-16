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Zur Supercomputing-Konferenz SC26 hat NVIDIA mit Rubin HPC einen neuen Beschleuniger vorgestellt, der speziell auf wissenschaftliche Berechnungen, technische Simulationen und datenintensive Analysen ausgelegt ist. Im Mittelpunkt steht eine deutlich gesteigerte Rechenleistung für klassische HPC-Anwendungen (High Performance Computing). Dazu soll Rubin HPC über mehr als 50.000 CUDA-Kerne auf einer GPU verfügen und damit eine neue Größenordnung hinsichtlich der parallel verfügbaren Recheneinheiten erreichen. NVIDIA sieht mögliche Einsatzgebiete unter anderem in Klimamodellen, Strömungssimulationen, der Genomanalyse und bei der Berechnung finanzieller Risiken.

Gegenüber der aktuellen Blackwell-Generation stellt dies einen erheblichen Ausbau dar. Ein B300-Beschleuniger auf Basis von Blackwell Ultra verfügt über 20.480 CUDA-Kerne, die sich auf 160 Streaming Multiprocessors (SMs) verteilen. Rubin HPC würde demnach mit mehr als der 2,4-fachen Anzahl an CUDA-Kernen aufwarten. Selbst der theoretische Vollausbau des GB202-Chips mit seinen 24.576 CUDA-Kernen würde deutlich übertroffen. Wie NVIDIA die mehr als 50.000 CUDA-Kerne organisiert und wie viele GPU-Dies dafür zum Einsatz kommen, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Die höhere Anzahl an Recheneinheiten allein soll jedoch nicht ausschlaggebend für die Leistungssteigerung sein. NVIDIA spricht von einer Architektur, bei der Rechenleistung und Datentransfers gemeinsam skaliert werden. Hintergrund sind die besonderen Anforderungen vieler HPC-Anwendungen, bei denen häufig auf unregelmäßig verteilte Daten im Speicher zugegriffen werden muss. Gerade bei dünn besetzten Matrizen (Sparse Matrices), Stencil-Berechnungen sowie Sortier- und Reduktionsoperationen kann die Speicheranbindung zum begrenzenden Faktor werden. Eine neue Hardwarebeschleunigung für Sparse-Datenzugriffe soll die CUDA-Kerne deshalb effizienter mit Daten versorgen und Wartezeiten reduzieren.

Bei der reinen Rechenleistung erreicht ein aktueller B300-Beschleuniger rund 75 TFLOPS bei FP32-Berechnungen. Seine native FP64-Leistung liegt dagegen bei lediglich etwa 1,25 TFLOPS. Der ältere B200 bietet bei doppelter Genauigkeit mit rund 37 TFLOPS eine erheblich höhere Rechenleistung. Dieser Unterschied verdeutlicht die unterschiedlichen Schwerpunkte innerhalb der Blackwell-Generation: Während Blackwell Ultra insbesondere für KI-Berechnungen mit niedriger Genauigkeit optimiert wurde, sind für viele klassische wissenschaftliche Simulationen FP64-Berechnungen weiterhin entscheidend. Welche FP32- und FP64-Rechenleistung Rubin HPC erreichen wird, verrät NVIDIA bislang nicht. Eine konkrete Aussage zur theoretischen HPC-Spitzenleistung in TFLOPS oder PFLOPS ist daher noch nicht möglich.

FP64-Rechenleistung aktueller und kommender HPC-Beschleuniger Architektur Beschleuniger FP64 (nativ) FP64 Tensor / DGEMM Ampere NVIDIA A100 9,7 TFLOPS 19,5 TFLOPS Hopper NVIDIA H100 SXM 34 TFLOPS 67 TFLOPS Hopper NVIDIA H200 SXM 34 TFLOPS 67 TFLOPS Blackwell NVIDIA B200 SXM 37 TFLOPS 37 TFLOPS Blackwell Ultra NVIDIA B300 SXM 1,25 TFLOPS 1,25 TFLOPS Rubin NVIDIA Rubin 33 TFLOPS* 200 TFLOPS** Rubin HPC NVIDIA Rubin HPC Noch nicht bekannt Noch nicht bekannt CDNA 5 AMD Instinct MI430X 288 TFLOPS* Keine separate Angabe

* Vorläufige Herstellerangaben.

** FP64-DGEMM mittels Tensor-Core-basierter Emulation, keine native FP64-Rechenleistung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Kommunikation zwischen mehreren Beschleunigern. Rubin HPC soll bereits die siebte Generation von NVLink unterstützen. Bei Blackwell und Blackwell Ultra kommt noch NVLink 5 mit einer bidirektionalen GPU-zu-GPU-Bandbreite von bis zu 1,8 TB/s zum Einsatz. Die regulären Rubin-Beschleuniger setzen auf NVLink 6, während für Rubin HPC nun die nächste Generation vorgesehen ist. Welche Bandbreiten NVLink 7 in Verbindung mit Rubin HPC erreichen wird, nennt NVIDIA in der aktuellen Ankündigung nicht.

NVIDIA verbindet die neue Hardware zudem mit einem stärkeren Einsatz agentischer KI in der wissenschaftlichen Forschung. KI-Agenten sollen beispielsweise eigenständig verschiedene Materialien, Moleküle oder technische Konstruktionen untersuchen und die Ergebnisse anschließend durch Simulationen überprüfen lassen. Rubin HPC soll insbesondere die dafür notwendigen Berechnungen beschleunigen. Ergänzend setzt NVIDIA auf die bestehenden CUDA-X-Bibliotheken, die optimierte Algorithmen für wissenschaftliche Anwendungen bereitstellen.

Mit Rubin HPC verschiebt NVIDIA den Fokus innerhalb der Rubin-Familie stärker auf klassische, datenintensive Berechnungen. Die mehr als 50.000 CUDA-Kerne und die angekündigte Beschleunigung unregelmäßiger Speicherzugriffe lassen auf einen deutlichen Leistungssprung gegenüber Blackwell schließen. Wie groß dieser in der Praxis ausfällt, lässt sich ohne Angaben zur FP32- und FP64-Rechenleistung, Speicherbandbreite und Leistungsaufnahme sowie ohne konkrete Benchmarks allerdings noch nicht beurteilen.

Mit einer Verfügbarkeit von Rubin HPC rechnet NVIDIA erst im Jahr 2028.