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Thermal Grizzly hat die Bedingungen seiner erweiterten GPU-Garantie für das WireView Pro II präzisiert. Dabei geht es vor allem um die erforderlichen Schutzfunktionen, die Verwendung zusätzlicher Kabel und Adapter sowie die Abwicklung eines Schadensfalls. Einige Anforderungen fallen weniger streng aus, als zunächst vermutet werden konnte.

Die wichtigsten Punkte der Klarstellung sind die folgenden :

1. Automatische Abschaltung nicht verpflichtend: Weder das USB-Kabel noch der Y-Splitter für den Power-Button-Anschluss des Mainboards müssen angeschlossen sein, um den Garantieanspruch aufrechtzuerhalten. Thermal Grizzly empfiehlt die automatische Abschaltung allerdings weiterhin.

2. Schutzfunktionen müssen aktiv bleiben: Die Überwachung von Stromstärke, Temperatur und Leistung darf nicht deaktiviert werden. Nutzer dürfen die Warn- und Abschaltschwellen niedriger einstellen, um früher auf Probleme zu reagieren. Eine Erhöhung über die vorgegebenen Standardwerte hinaus ist dagegen unzulässig. Eine automatische Abschaltung bei ungleichmäßiger Stromverteilung (Current Imbalance) ist nicht verpflichtend.

3. Kabelverlängerungen und Winkelstecker zulässig: Drittanbieter-Verlängerungen zwischen WireView und Grafikkarte sind erlaubt, solange die einzelnen 12-V-Leitungen elektrisch getrennt bleiben. Auch 90-Grad-Stecker sind nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Adapter, die mehrere Leitungen intern miteinander verbinden, führen dagegen zum Verlust des erweiterten Garantieschutzes, da die Überwachung einzelner Stromkontakte dadurch beeinträchtigt wird.

4. Netzteilkabel dürfen verwendet werden: Zwischen Netzteil und WireView sind geeignete Kabel zulässig. Sie müssen allerdings ausdrücklich zum verwendeten Netzteilmodell passen und für die entsprechende Belastung ausgelegt sein.

5. Modifikationen und bestimmte Einsatzbereiche ausgeschlossen: Die Grafikkarte muss innerhalb der Herstellerspezifikationen betrieben werden. Shunt-Modifikationen, XOC-BIOS-Versionen mit erhöhtem Power Target und kommerzielles Mining sind vom erweiterten Garantieschutz ausgeschlossen.

Die erweiterte Garantie gilt weltweit für 24 Monate ab Kauf des WireView Pro II, ausschließlich für den Erstkäufer und auch dann, wenn die ursprüngliche Herstellergarantie der Grafikkarte bereits abgelaufen ist. Abgedeckt sind Schäden am 12VHPWR- bzw. 12V-2x6-Anschluss und daraus resultierende Schäden an der Grafikkarte. Andere Defekte sowie Schäden am Netzteil oder weiteren Komponenten sind ausgeschlossen.

Im Schadensfall müssen das WireView und die Grafikkarte nach vorheriger Kontaktaufnahme mit dem Support eingesendet werden. Thermal Grizzly versucht zunächst eine Reparatur. Ist diese nicht erfolgreich, wird eine Grafikkarte mit vergleichbarer Leistung bereitgestellt. Ein identisches Modell, derselbe Kaufpreis oder ein Upgrade auf eine neuere Generation werden nicht garantiert. Die Einsendekosten trägt zunächst der Kunde, bei anerkanntem Garantieanspruch werden sämtliche Transportkosten erstattet.

Das WireView Pro II von Thermal Grizzly ist ab 115 Euro verfügbar – je nach Version.

Preise und Verfügbarkeit Thermal Grizzly WireView Pro II GPU Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 149,90 EUR Zeigen >>