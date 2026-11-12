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Mit Apex Neural Rendering (ANR) stellt das bislang wenig bekannte Unternehmen Apex Compute eine neue Rendering-Technologie vor, die mit NVIDIAs DLSS, AMDs FSR und Intels XeSS konkurrieren soll. Ähnlich wie die etablierten Lösungen umfasst ANR drei wesentliche Funktionen: Super Resolution zur Hochskalierung von Bildern, Frame Generation zur Erzeugung zusätzlicher Zwischenbilder sowie Ray Reconstruction zur Verbesserung der Bildqualität beim Raytracing. Im Gegensatz zu den teilweise stark an bestimmte GPU-Architekturen gebundenen Verfahren soll ANR weitgehend herstellerübergreifend funktionieren. Eine erste Beta-Version der Frame Generation ist bereits verfügbar, während Super Resolution und Ray Reconstruction noch entwickelt werden.

Technisch basiert ANR Frame Generation auf einem besonders kompakten neuronalen Netzwerk, dessen Modellgewichte laut Apex Compute lediglich 0,17 MB umfassen. Das Netzwerk übernimmt die Berechnung zusätzlicher Bilder zwischen den regulär gerenderten Frames, um die ausgegebene Bildrate zu erhöhen. Die Entwickler setzen dabei auf eine GPU-übergreifende Implementierung, die auch ohne spezielle KI-Beschleuniger bestimmter Hersteller funktioniert, vorhandene Matrixeinheiten jedoch zur Beschleunigung nutzen kann. So werden beispielsweise die XMX-Einheiten der Intel-Arc-B-Serie und entsprechende Matrixfunktionen neuerer Radeon-GPUs unterstützt. Welche Netzwerkarchitektur und konkreten Verfahren zur Bewegungsrekonstruktion zum Einsatz kommen, hat Apex Compute bislang nicht im Detail offengelegt. Die Integration in Spiele erfolgt derzeit über OptiScaler, wobei vorhandene Schnittstellen zur Frame Generation genutzt werden.

Der wesentliche Unterschied zu NVIDIA liegt damit zunächst in der breiteren Hardwareunterstützung. Während DLSS Frame Generation mindestens eine Karte der GeForce-RTX-40-Serie voraussetzt und Multi Frame Generation den GeForce-RTX-50-Modellen vorbehalten ist, unterstützt ANR bereits die GeForce-GTX-16- und RTX-20-Serie, Radeon-Grafikkarten ab der RX-5000-Serie sowie Intels Arc-GPUs.

Hardwareunterstützung der Rendering-Technologien Technologie Funktion Unterstützte Hardware Apex Neural Rendering (ANR) Frame Generation (Beta, bis 6x) NVIDIA GeForce GTX 16 und RTX 20/30/40/50, AMD Radeon RX 5000/6000/7000/9000, Steam Deck, Intel Arc A/B, Apple M1 und neuer NVIDIA DLSS Super Resolution, Ray Reconstruction, DLAA NVIDIA GeForce RTX 20/30/40/50 NVIDIA DLSS 3/4 Frame Generation (2x) NVIDIA GeForce RTX 40/50 NVIDIA DLSS 4/4.5 Multi Frame Generation (bis 6x) NVIDIA GeForce RTX 50 NVIDIA DLSS 5 3D-Guided Neural Rendering NVIDIA GeForce RTX 50 AMD FSR 3.1 Super Resolution, Frame Generation (2x) AMD Radeon RX 5000 und neuer, NVIDIA GeForce RTX 20 und neuer sowie vergleichbare GPUs anderer Hersteller AMD FSR 4.1 ML Super Resolution AMD Radeon RX 6000/7000/9000 und ausgewählte Ryzen-APUs AMD FSR 4 (Redstone) ML Frame Generation (2x), Ray Regeneration AMD Radeon RX 9000 Intel XeSS Super Resolution Intel Arc A/B und ausgewählte Intel-iGPUs, NVIDIA- und AMD-GPUs mit Shader Model 6.4 Intel XeSS 2/3 Frame Generation (2x) Intel Arc A/B, ausgewählte Intel-iGPUs sowie kompatible NVIDIA- und AMD-GPUs mit Shader Model 6.4 Intel XeSS 3 Multi Frame Generation (bis 4x) Intel Arc A/B und kompatible integrierte Intel-Arc-GPUs

NVIDIA kombiniert bei seiner Frame Generation Informationen aus aufeinanderfolgenden Bildern mit Bewegungsvektoren und einer KI-gestützten Analyse der Bildbewegungen. AMD verfolgt mit FSR einen vergleichbaren Ansatz, wobei die ältere FSR-3-Frame-Generation auf analytischen Interpolationsverfahren basiert. Mit FSR Redstone setzt AMD ebenfalls auf ein neuronales Netzwerk, das anhand von Bildinformationen, Bewegungsvektoren, Tiefendaten und Optical Flow zusätzliche Frames rekonstruiert. Die ML-basierte Frame Generation ist hier allerdings auf RDNA-4-Grafikkarten beschränkt. ANR könnte somit insbesondere für Besitzer älterer Grafikkarten interessant sein, die bislang keinen Zugriff auf eine vergleichbare KI-gestützte Frame Generation haben.

Auch hinsichtlich der Geschwindigkeit und des Speicherbedarfs verspricht Apex Compute Vorteile. Auf einer GeForce RTX 5090 benötigt ANR bei einer Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln im 2x-Modus laut Hersteller 1,01 ms pro generiertem Frame, während für DLSS Frame Generation 1,26 ms angegeben werden. Im 4x-Modus sollen es durchschnittlich 0,61 gegenüber 0,82 ms sein. Gleichzeitig beziffert Apex Compute den zusätzlichen Grafikspeicherbedarf auf 214 MB gegenüber 562 MB bei DLSS. Eigene Bildqualitätsvergleiche anhand mehrerer Testsequenzen sollen außerdem Vorteile bei der Rekonstruktion bewegter Objekte und feiner Details belegen. Unabhängige Überprüfungen dieser Angaben stehen jedoch noch aus. Da die zugrunde liegende Netzwerkarchitektur bislang nicht veröffentlicht wurde und sich ANR noch in der Beta-Phase befindet, bleiben insbesondere die tatsächliche Bildqualität, die Kompatibilität mit verschiedenen Spielen und die Auswirkungen auf die Eingabelatenz abzuwarten.

In einer Beta-Version ausprobiert werden kann das Neutral Rendering von Apex bereits jetzt. Auf der Seite des Unternehmens kann man sich zudem für Updates registrieren sowie die Beta herunterladen.