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Microsoft hat Automatic Super Resolution für das ROG Xbox Ally X und das Ally X20 aus der Vorschau entlassen. Außerdem steht die KI-Upscaling-Technik als Alternative zu DLSS oder FSR ab sofort auch auf ausgewählten Copilot+-PCs mit AMD-Ryzen-AI-Chip zur Verfügung. Auf den beiden Gaming-Handhelds funktioniert Auto SR nun auch auf den integrierten Displays und im Akkubetrieb – während der Preview-Phase war dafür noch ein Dock mit externem Bildschirm erforderlich.

Auto SR ist in Windows integriert und skaliert Spiele von einer niedrigeren Renderauflösung auf eine höhere Ausgabeauflösung hoch. Die KI-gestützte Hochskalierung erfolgt lokal mithilfe der NPU, während die GPU weiterhin für das Rendering zuständig ist. Anders als bei konkurrierenden Verfahren ist dafür keine eigene Integration durch den jeweiligen Spieleentwickler nötig. Neu ist die Unterstützung für Spiele mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten als Eingangsauflösung. Bislang musste die Auflösung auf den Handhelds zunächst gesenkt werden, damit Auto SR aktiv wurde. An einem externen Monitor oder Fernseher kann die Funktion laut Microsoft auf bis zu 1.440p hochskalieren. Beim Betrieb mit 1080p auf dem internen Display sei die Leistung allerdings nicht in jeder Konfiguration optimal.

Ein neuer Performance-Modus erhöht die von Auto SR unterstützte Bildrate auf bis zu 120 FPS. Im bisherigen Quality-Modus liegt die Grenze laut Microsoft bei etwa 60 bis 75 FPS. Als Beispiel nennt der Konzern für Rocket League auf dem ROG Xbox Ally X bei 720p und hohen Grafikeinstellungen durchschnittlich 70 FPS im Quality- und 115 FPS im Performance-Modus.

Auto SR lässt sich künftig zudem gemeinsam mit Auto HDR nutzen. Die Windows-Funktion ergänzt HDR-Effekte bei geeigneten Spielen ohne native HDR-Ausgabe. Voraussetzung ist ein HDR-fähiges Display. Native HDR-Inhalte werden von Auto SR weiterhin nicht unterstützt. Für die Nutzung von HDR in entsprechenden Spielen muss Auto SR daher deaktiviert werden. Performance-Modus und Auto-HDR-Unterstützung werden erst über Windows-Updates verteilt und sind daher nicht sofort auf allen Geräten verfügbar.

Microsoft setzt Windows 11 ab Version 24H2, aktuelle Grafik- und NPU-Treiber sowie das passende Auto-SR-Paket voraus. Der Bildschirm muss mindestens 1080p bieten. Bei den Spielen werden DirectX 10 oder neuer und eine x64- oder ARM64-Version vorausgesetzt. 32-Bit-x86-Spiele sowie Spiele mit DirectX 9, Vulkan oder OpenGL bleiben außen vor. Eine vollständige Liste der unterstützten AMD-Ryzen-Geräte hat Microsoft bislang nicht veröffentlicht.

Preise und Verfügbarkeit ASUS ROG Xbox Ally X20 RC74XA-TW009W Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 1.399,00 EUR Zeigen >>