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Rund um das High-End-Segment herrscht aktuell keine gesicherte Informationslage. Offiziell hat NVIDIA die GeForce RTX 5090 nicht eingestellt, allerdings nähern sich die Preise der 8.000-Euro-Marke an und schlecht verfügbar ist das Modell zudem noch. Als Ersatz soll NVIDIA die GeForce RTX 5080 mit 24 GB Grafikspeicher vorsehen. Schon im Dezember vorgestellt sollte das Modell bereits im Januar verfügbar sein. Allerdings gab es daran einige Zweifel, denn die Boardpartner sollen noch keinerlei Design-Kits erhalten haben, was den Zeitplan unrealistisch erscheinen ließ.

Nun vermeldet Board Channels (via Videocardz), dass NVIDIA den eben erwähnten Plan nicht weiter verfolgen wird. Eine GeForce RTX 5080 mit 24 GB wird es also, zumindest im Januar, nicht geben.

Der Grund für die Absage sollen die hohen Preise der GDDR7-Speicherchips mit einer Kapazität von 3 GB sein. Grafikspeicher insgesamt ist wegen der hohen DRAM-Nachfrage teuer. Die Verwendung der neuen Chips mit jeweils 3 GB sollte dem hohen Kostendruck entweichen – allerdings ist auch hier die Nachfrage gestiegen. Die GDDR7-Speicherchips mit 3 GB sollen doppelt so teuer wie die Varianten mit 2 GB sein. Bei 50 % mehr Speicherkapazität lässt sich der doppelte Preis wirtschaftlich kaum rechtfertigen, was eine GeForce RTX 5080 mit 24 GB ebenso unwirtschaftlich macht.

Stattdessen soll die GeForce RTX 5080 mit 16 GB und GB203-GPU weiter beliefert werden. Allerdings sind auch die Preise der GeForce RTX 5080 zuletzt stark angestiegen. Teilweise wurden für das günstigste Modell fast 2.000 Euro angerufen. Inzwischen haben sich die Preise wieder bei etwas mehr als 1.600 Euro eingependelt.

Ob sich die Liefersituation rund um die GeForce RTX 5080 wieder etwas einpendeln wird, bleibt abzuwarten. Ein Super-Refresh der GeForce-RTX-50-Serie im kommenden Jahr erscheint aber zunehmen unwahrscheinlich.

NVIDIA hat bisher offiziell keine GeForce RTX 5080 mit 24 GB bestätigt und auch die GeForce RTX 5090 bleibt laut Bekunden des GPU-Herstellers am Markt. Insofern sind alle Meldungen zu einer GeForce RTX 5080 mti 24 GB Grafikspeicher und ein Vorbestehen der GeForce RTX 5080/5090 nicht offiziell.