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Mit der GeForce 8800 GTX stellte NVIDIA am 8. November 2006 eine Grafikkarte vor, die einen grundlegenden Architekturwechsel einleitete. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte NVIDIA eine RTX-Demo zur GeForce 8800 GTX.

Die verwendete G80-GPU wurde von TSMC in 90 nm gefertigt und umfasste rund 681 Millionen Transistoren auf einer Chipfläche von 484 mm². Damit gehörte die G80-GPU zu den größten und komplexesten Grafikchips ihrer Zeit. Fritzchens Fritz hat, ebenfalls zum Jubiläum, einige Chip-Shots zur G80-GPU veröffentlicht. Diese sind in der Bildergalerie sowie bei Flickr zu finden.

Die wichtigste Neuerung war die Einführung einer Unified-Shader-Architektur, bei der die bis dahin getrennten Pixel- und Vertex-Shader durch universell einsetzbare Recheneinheiten ersetzt wurden. Insgesamt verfügte die GeForce 8800 GTX über 128 skalare Stream-Prozessoren, die mit 1.350 MHz arbeiteten, während der übrige Grafikchip mit 575 MHz getaktet wurde. Hinzu kamen 64 Texturfiltereinheiten und 24 Rasterendstufen (ROPs). Die theoretische Rechenleistung lag bei bis zu 518 GFLOPS (FP32). Mit der Unterstützung von DirectX 10 und Shader Model 4.0 ermöglichte NVIDIA erstmals auch die Verarbeitung von Geometry-Shadern auf einer GeForce-Grafikkarte.

Für die damalige Zeit außergewöhnlich war auch das Speichersystem. Die GeForce 8800 GTX verfügte über 768 MB GDDR3-Grafikspeicher, der über ein 384 Bit breites Speicherinterface angebunden war. Bei einem effektiven Speichertakt von 1.800 MHz erreichte die Karte eine Bandbreite von 86,4 GB/s. Die Leistungsaufnahme wurde mit rund 155 W angegeben, weshalb zwei zusätzliche 6-Pin-Stromanschlüsse erforderlich waren. Das Referenzdesign belegte zwei Erweiterungssteckplätze und verwendete eine entsprechend aufwendige Kühllösung.

Mit dem G80 legte NVIDIA zugleich eine wichtige technische Grundlage für die spätere Entwicklung programmierbarer GPU-Beschleuniger. Die universellen Recheneinheiten ermöglichten es, den Grafikprozessor zunehmend auch für allgemeine Berechnungen einzusetzen. Damit war die GeForce 8800 GTX nicht nur aufgrund ihrer hohen Spieleleistung ein Meilenstein, sondern auch ein wesentlicher Schritt in Richtung GPU-Computing und der 2007 eingeführten CUDA-Plattform.