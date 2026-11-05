Werbung

Zum 20. Geburtstag der GeForce 8800 GTX bringt NVIDIA eine kostenlose Demo auf Steam, die den Spieler zurück ins Jahr 2006 bringt und ihn in ein für damalige Verhältnisse typisches Gaming-Zimmer zurückführt. Dort angekommen, lässt sich die legendäre Grafikkarte auf dem Schreibtisch eines nachgebildeten Zimmers auspacken, genauer betrachten und in einen zeitgenössischen PC von damals einbauen. Sogar der Kühler lässt sich abnehmen, um einen Blick auf den 681 Millionen Transistoren starken G80-Chip und dessen zwölf GDDR3-Speicherchips, die zusammen mit dem 384 Bit breiten Interface für neue Rekordbandbreiten sorgten, zu werfen.

Ein vollständiges Spiel ist die Anwendung nicht. Die halbinteraktive Demo trägt den Titel "GeForce 8800 GTX - 20 Years of a Legend" und stammt vom Unreal-Engine-Entwickler Dylan Browne, der für die Entwicklung von NVIDIA unterstützt wurde. Neben der NVIDIA GeForce 8800 GTX samt Originalverpackung gibt es weitere Stücke aus der PC-Geschichte zu entdecken: So kann man unter anderem auch eine TNT2, eine GeForce 2 und eine GeForce 6800 Ultra sowie ein Mainboard mit nForce-680i-Chipsatz finden. Hinzu kommen Poster älterer NVIDIA-Technikdemos, wie Froggy, Cascades und Adrianne. Auch ältere Ausgaben der PC PowerPlay oder Windows Vista samt Startsound lassen den Nostalgieeffekt hochleben. Für Privatkunden kam das Betriebssystem allerdings erst Anfang 2007 auf den Markt.

Für die Darstellung nutzt die Demo natürlich aktuelle RTX-Technik. Dazu gehören Pathtracing, DLSS 4.5 Ray Reconstruction, Dynamic Multi Frame Generation und RTX Mega Geometry. Damit stellt die virtuelle Zeitreise allerdings hohe Anforderungen an die Hardware dieser Tage: Mindestens eine NVIDIA GeForce RTX 4070 und 32 GB Arbeitsspeicher werden in den Systemanforderungen genannt. Empfohlen wird sogar eine NVIDIA GeForce RTX 5080. Der Download bringt es auf etwa 11,3 GB, 30 GB frei verfügbarer Speicherplatz werden vorausgesetzt.

Die NVIDIA GeForce 8800 GTX erschien am 8. November 2006 und baute damals auf dem G80-Grafikchip auf, mit dem NVIDIA erstmals eine Unified-Shader-Architektur einführte, die DirectX 10 unterstützte. Die Karte stellte 128 Streamprozessoren und 768 MB GDDR3-Speicher bereit, angebunden über ein 384 Bit breites Interface, das für neue Rekordbandbreiten sorgte. Mit der NVIDIA GeForce 8800 hielt zugleich die Unterstützung für CUDA Einzug, über das sich die GPU auch für Berechnungen außerhalb der klassischen Grafikausgabe nutzen ließ – eine Schnittstelle, die bis heute Verwendung findet.

Die Demo ist ab sofort kostenlos über Steam erhältlich und soll später auch über GeForce NOW Ultimate verfügbar sein.

Preise und Verfügbarkeit MSI GeForce RTX 5080 16G Gaming Trio OC, G5080-16GTC, 16GB GDDR7, HDMI, 3x DP Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 2.279,00 EUR Zeigen >>