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Genau wie im aktuellen KI-Boom sorgte seinerzeit das Mining-Geschäft dafür, dass Hardware entwickelt wurde, die wir so sicherlich sonst nicht zu Gesicht bekommen hätten. Eine dieser Stilblüten erblickte vor wenigen Tagen das Licht der Öffentlichkeit, denn eine riesige Grafikkarte, bzw. ein gigantisches PCB mit gleich vier Polaris-10-GPUs wurde entdeckt (via Videocardz).

Dabei sind Grafikkarten-Designs mit mehr als einer GPU auch im Endkunden-Umfeld keine Seltenheit gewesen. In der Vergangenheit haben sowohl AMD als auch NVIDIA sich immer wieder daran versucht. Noch davor gab es die 3dfx Voodoo 5 6000, welche mit insgesamt vier VSA-100-Grafikchips ausgestattet war. Allerdings haben zahlreiche Einschränkungen in der Umsetzung immer wieder dazu geführt, dass solche Projekte wieder eingestellt wurden, bzw. keinen Nachfolger hatten.

Das nun aufgetauchte PCB trägt die Kennung DYII-XQ570 V1.0 und entstammt einer Zeit, als mit Radeon-Karten große Gewinne über das Mining von Kryptowährungen eingefahren werden konnten. Unten ist die PCI-Express-Schnittstelle zu erkennen, über die mit dem Host-System kommuniziert wurde. In der Mitte scheint sich ein Bridge-Chip zu befinden, den wir aus den Dual-GPU-Karten ebenfalls kennen und der dafür verantwortlich ist, dass die PCIe-Lanes der GPUs auf die entsprechenden Lanes des Steckplatzes aufgeteilt werden. Die physikalische Verbindung sieht aber offenbar nur acht der sonst üblichen 16 PCI-Express-Lanes vor.

Bei Mining-Karten spielt die Anbindung aber keine große Rolle, da nur wenige Daten ausgetauscht wurden. In Mining-Rigs wurden die Grafikkarten teilweise mit nur einer Lane angebunden und umso mehr Karten konnten darin verbaut und angebunden werden.

Jede der vier Polaris-10-GPUs verfügt über acht GDDR5-Speicherchips und eine eigene Spannungsversorgung. Jeder der Speicherchips hat eine Kapazität von 1 GB und somit standen jeder GPU jeweils 8 GB und der Karte insgesamt 32 GB zur Verfügung. Zur damaligen Zeit (2017 bis 2018 und noch einmal deutlich eingeschränkter 2020 bis 2022) wären 32 GB bei den Grafikkarten ein echtes Novum gewesen, auch wenn wir hier von einem Multi-GPU-Design sprechen.

Zur Stromversorgung sind vier PCI-Express-Stromstecker mit jeweils acht Pins verbaut. Laut Spezifikation wäre die Karte demnach mit 600 W versorgt gewesen. Allerdings haben die Hersteller in der Vergangenheit über die 6-Pins und 8-Pins dieser Stecker auch mehr als 75 W, bzw. 150 W geführt. Ein Blick auf die Kühlung wäre sicherlich noch interessant gewesen – leider gibt es nur Bilder des PCBs.

Von wem die Karte, bzw. das PCB entwickelt wurde, ist nicht bekannt. Ein aufgedrucktes AMD-Logo legt nahe, dass AMD zumindest daran beteiligt war.