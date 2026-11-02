Werbung

NVIDIAs GeForce RTX 3060 konnte sich in der Steam-Hardwareumfrage für Oktober 2026 den ersten Platz unter den Grafikkarten zurückerobern. Noch im September war die ältere Ampere-GPU von der deutlich neueren GeForce RTX 5070 verdrängt worden. Deren ungewöhnlich hoher Anteil ist inzwischen allerdings wieder deutlich gesunken. Die aktuellen Ergebnisse zeigen außerdem signifikante Veränderungen bei der Verbreitung unterschiedlicher RAM-Konfigurationen und VRAM-Größen.

Laut der von Valve veröffentlichten Statistik erreicht die GeForce RTX 3060 im Oktober einen Anteil von 3,78 %. Gegenüber dem Vormonat entspricht das einem Zuwachs von 0,12 Prozentpunkten. Die RTX 5070 kommt ebenfalls auf 3,78 %, nachdem sie im September noch mit 6,15 % an der Spitze gestanden hatte. Damit verlor die Blackwell-Grafikkarte innerhalb eines Monats 2,37 Prozentpunkte. Obwohl beide Modelle in der Übersicht denselben gerundeten Anteil aufweisen, führt Valve die RTX 3060 wieder auf dem ersten Platz.

Der Führungswechsel dürfte vor allem mit einer veränderten Zusammensetzung der Teilnehmer zusammenhängen. Bereits die September-Erhebung hatte ungewöhnliche Verschiebungen gezeigt, die insbesondere mit einem starken Anstieg chinesischsprachiger Steam-Nutzer zusammenfielen. Damals gewann die RTX 5070 innerhalb eines Monats mehr als zwei Prozentpunkte hinzu. Ein derart deutlicher Anstieg ist für eine einzelne Grafikkarte innerhalb der monatlichen Erhebung ungewöhnlich.

Im Oktober ging der Anteil der Nutzer mit vereinfachtem Chinesisch als eingestellter Sprache wieder um 9,41 Prozentpunkte auf 21,98 % zurück. Gleichzeitig stieg der Anteil englischsprachiger Teilnehmer auf 39,04 %. Diese Veränderungen dürften wesentlich dazu beigetragen haben, dass sich die Verteilung der erfassten Hardware erneut verschoben hat. Die Zahlen lassen sich deshalb nicht unmittelbar als Beleg für entsprechend starke Veränderungen bei den tatsächlichen Verkaufszahlen interpretieren.

Deutliche Veränderungen zeigen sich auch beim verbauten Arbeitsspeicher. Nachdem Systeme mit 32 GB RAM im September erstmals die Spitzenposition übernommen hatten, sind im Oktober wieder Rechner mit 16 GB am häufigsten vertreten. Ihr Anteil stieg um 3,60 Prozentpunkte auf 41,42 %. Gleichzeitig fiel der Anteil der 32-GB-Konfigurationen um 5,16 Prozentpunkte auf 37,06 %. Auch hier dürfte die veränderte Teilnehmerstruktur einen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben.

Beim Grafikspeicher stehen ebenfalls wieder Konfigurationen mit 8 GB an der Spitze. Sie erreichen einen Anteil von 26,92 % und liegen damit knapp vor Grafikkarten mit 16 GB VRAM, die auf 26,35 % kommen. Modelle mit 12 GB Grafikspeicher sind mit 12,91 % vertreten. Die Ergebnisse zeigen, dass Grafikkarten mit vergleichsweise begrenzter Speicherausstattung trotz steigender Anforderungen moderner Spiele weiterhin einen erheblichen Teil der erfassten Systeme ausmachen.

Die Steam-Hardwareumfrage basiert auf einer freiwilligen und anonymisierten Erhebung unter Nutzern der Spieleplattform. Sie liefert damit zwar regelmäßig Hinweise auf die Verbreitung bestimmter Hardwarekonfigurationen, bildet jedoch weder den gesamten PC-Markt noch die aktuellen Verkaufszahlen einzelner Komponenten tatsächlich ab. Insbesondere Veränderungen bei der regionalen Zusammensetzung der Teilnehmer können so zu erheblichen monatlichen Schwankungen führen.