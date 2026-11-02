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Eine GeForce RTX 5080 mit 24 GB Grafikspeicher wurde bereits als möglicher Ersatz für die inzwischen nur noch eingeschränkt verfügbare GeForce RTX 5090 gehandelt. Gerüchte aus der vergangenen Woche deuteten zudem auf eine mögliche Markteinführung im ersten Quartal 2027 hin.

NVIDIA soll den Zeitplan von Januar 2027 auf Dezember 2027 beschleunigt haben. Dementsprechend müssten die Boardpartner auch schon die Design-Kits von NVIDIA erhalten haben, damit sie ihre PCBs, Kühler und das gesamte Design neu auslegen können. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Umstellung von 16 auf 24 GB recht einfach erfolgen kann. Anstatt acht Chips mit jeweils 2 GB dürfte GDDR7-Chips mit jeweils 3 GB zum Einsatz kommen. Bei acht Speicherchips werden so die erwarteten 24 GB erreicht. Wie groß der Aufwand ist, das Design auf die neuen Speicherchips umzustellen, können wir nur schwer abschätzen.

Laut der chinesischen Publikation BenchLife haben die Boardpartner aber noch keinerlei Design-Kit von NVIDIA erhalten.

Damit wird der bislang vermutete Marktstart einer GeForce RTX 5080 mit 24 GB im Januar 2027 zunehmend fraglich. Die Design-Vorlagen sollten ursprünglich bereits im Oktober verteilt werden, lagen den Herstellern jedoch auch zum Monatsende noch nicht vor. Damit wird der ohnehin eng gesteckte Zeitplan für eine Markteinführung im Januar zunehmend unrealistisch. Neben der Verifikation des Designs müssen die Hersteller auch mit der Beschaffung der Komponenten beginnen.

Angesichts der angespannten Liefersituation, vor allem der Speicherchips, aber auch der anderen Komponenten, könnte die Zeitpläne durcheinanderwirbeln. Eine offizielle Vorstellung zur CES 2027 vom 6. bis 9. Januar wäre dennoch denkbar, während die tatsächliche Verfügbarkeit erst einige Wochen später folgen könnte. Eine Bestätigung seitens NVIDIA steht weiterhin aus.