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Mit dem 2006 gestarteten und 2008 offiziell vorgestellten Larrabee-Projekt wollte Intel in den Markt für dedizierte Grafikkarten einsteigen und mit NVIDIA sowie AMD konkurrieren. Anders als klassische GPUs setzte Larrabee auf zahlreiche vergleichsweise einfache x86-Prozessorkerne mit breiten Vektoreinheiten und eine weitgehend softwarebasierte Grafikpipeline.

Nach mehreren Verzögerungen stellte Intel die Entwicklung als Endkunden-Grafiklösung im Dezember 2009 jedoch ein. Ausschlaggebend waren Probleme bei der Hard- und Softwareentwicklung sowie eine gegenüber den konkurrierenden Grafikkarten nicht ausreichende Leistungsfähigkeit. Die zugrunde liegende Many-Core-Architektur wurde allerdings weiterentwickelt und bildete später die Grundlage für Intels Xeon-Phi-Beschleuniger.

In einer bei einer Lagerraumauktion erworbenen Sammlung alter Computerhardware ist ein nahezu vollständiges Entwicklungssystem für Intels eingestellte Larrabee-Grafikarchitektur aufgetaucht. Ein Reddit-Nutzer (via Videocardz) entdeckte darin einen als „Intel Visual Adrenaline“ bezeichneten Entwicklungsrechner, der neben einem Intel-DX58SO-Mainboard auch einen funktionsfähigen Larrabee-Prototyp und eine separate Diagnosekarte enthält.

Bei der GPU handelt es sich um ein Engineering Sample im C0-Stepping, das offenbar einer der späteren Entwicklungsstufen entstammt. Die Grafikkarte lieferte zunächst kein Bild über HDMI, ließ sich über einen DVI-Anschluss jedoch erfolgreich in Betrieb nehmen. Beim Systemstart erschien eine BIOS-Meldung, die den Larrabee-Prototyp bestätigte.

Besonders interessant ist die ebenfalls wiederentdeckte Software. Auf zwei USB-Sticks befanden sich originale Intel-Entwicklungspakete mit einem Umfang von rund 82 und 728 MB. Diese enthalten unter anderem Grafiktreiber, Dokumentationen, Entwicklungswerkzeuge und Anleitungen zur Aktualisierung des VBIOS. Die Dateien wurden inzwischen gesichert und im Internet Archive veröffentlicht. Nachdem eine fehlerhafte BIOS-Konfiguration des Rechners korrigiert worden war, ließ sich das ursprünglich installierte Windows 7 wieder starten. Mit den wiedergefundenen Treibern erkannte das Betriebssystem die Larrabee-GPU korrekt und ermöglichte sogar die hardwarebeschleunigte Ausführung von Direct3D-Anwendungen.

Auch erste Spieleversuche sollen bereits erfolgreich gewesen sein. Nach Angaben des Besitzers konnte Crysis mit 1.280 × 720 Pixeln, mittleren Details und deaktivierter Kantenglättung gestartet werden. Zunächst wurden etwas mehr als 17 FPS erreicht. Mit einer weiteren Treiberversion, die sich ebenfalls in den wiederentdeckten Dateien befand, soll die Bildrate auf etwa 36 FPS gestiegen sein.

Die angeblich erreichten 36 FPS in Crysis wären selbst gemessen an den Leistungsmaßstäben von 2008 und 2009 wenig beeindruckend gewesen. Schon damalige Mittelklassemodelle wie die GeForce 9600 GT oder Radeon HD 3850 erzielten in ähnlichen Benchmarks bei mittleren Details teils deutlich höhere Bildraten, obwohl sie mit 1.280 × 1.024 Pixeln eine höhere Auflösung bewältigen mussten. Allerdings sind die Ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Testbedingungen nur eingeschränkt vergleichbar. Zudem ist bislang nicht bekannt, ob es sich bei den 36 FPS des Larrabee-Prototyps um einen Durchschnittswert oder lediglich um eine Momentaufnahme handelt. Eine belastbare Leistungsbewertung ist daher mit diesen Ergebnissen nicht möglich.