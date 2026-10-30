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#GeForce-RTX-5080 #NVIDIA #Blackwell #GPU #Grafikkarte

Preise steigen bereits

GeForce RTX 5080 mit 24 GB soll im Januar kommen

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Von Andreas Schilling

GeForce RTX 5080 mit 24 GB soll im Januar kommen
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Als womöglicher Ersatz für die inzwischen kaum noch verfügbare GeForce RTX 5090 ist die GeForce RTX 5080 mit 24 GB bereits im Gespräch gewesen. Auch ein möglicher Start im ersten Quartal 2027 war bereits vermutet worden. Nun vermelden Posts im ChannelGate (via VideoCardz), einem chinesischen Portal für Grafikkarten-Boardpartner, dass NVIDIA die aktuelle GeForce RTX 5080 genau wie die GeForce RTX 5090D v2 einstellen und durch die GeForce RTX 5080 24 GB ersetzen wird.

NVIDIA soll die Pläne zur GeForce RTX 5080 24 GB sogar beschleunigt haben, sodass eine Ankündigung noch im Dezember erfolgen könnte. Mit der Verfügbarkeit aber sei erst im Januar 2027 zu rechnen. Die GeForce RTX 5080 24 GB würde dann zum neuen Flaggschiff-Modell von NVIDIA für den chinesischen Markt.

Ob dies im Hinblick auf die GeForce RTX 5080 und GeForce RTX 5090 auch für die weiteren Märkte gilt, bleibt abzuwarten. Für die GeForce RTX 5090 sind die aktuelle Verfügbarkeit und Preise jenseits der 7.000-Euro-Marke bereits ein eindeutiges Zeichen dafür, dass dieses Modell nicht mehr in ausreichenden Stückzahlen angeboten wird.

Auch für die GeForce RTX 5080 haben die Preise in den vergangenen 3-4 Wochen stark angezogen. Inzwischen ist das günstigste Modell bei 1.800 Euro angekommen.

NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition

Abhilfe soll dann die GeForce RTX 5080 mit 24 GB schaffen. 50 % mehr Speicher dürften aber auch bedeuten, dass ein solches Modell sich nicht auf dem Preisniveau der aktuellen GeForce RTX 5080 bewegen wird.

Technische Daten der GeForce RTX 5080, RTX 5090 und RTX 5080 24 GB im Vergleich
Technische DatenGeForce RTX 5080GeForce RTX 5090GeForce RTX 5080 24 GB (Gerücht)
ArchitekturBlackwellBlackwellBlackwell (erwartet)
GPUGB203GB202GB203 (erwartet)
FertigungTSMC 4NTSMC 4NTSMC 4N (erwartet)
Transistoren45,6 Milliarden92,2 Milliarden45,6 Milliarden (erwartet)
Chipfläche378 mm²750 mm²378 mm² (erwartet)
Streaming-Multiprozessoren8417084 (erwartet)
Shadereinheiten (CUDA-Kerne)10.75221.76010.752 (erwartet)
Tensor-Kerne336 (5. Generation)680 (5. Generation)336 (erwartet)
RT-Kerne84 (4. Generation)170 (4. Generation)84 (erwartet)
Basis-Takt2.300 MHz2.010 MHznicht bekannt
Boost-Takt2.620 MHz2.410 MHznicht bekannt
FP32-Rechenleistung56,3 TFLOPS104,8 TFLOPSnicht bekannt
L2-Cache64 MB96 MB64 MB (erwartet)
Grafikspeicher16 GB GDDR732 GB GDDR724 GB GDDR7 (Gerücht)
Speicherinterface256 Bit512 Bit256 Bit (erwartet)
Speichergeschwindigkeit30 Gbit/s28 Gbit/snicht bekannt
Speicherbandbreite960 GB/s1.792 GB/s960 GB/s bei 30 Gbit/s (Annahme)
PCI-Express-AnbindungPCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16 (erwartet)
Leistungsaufnahme (TGP)360 W575 Wnicht bekannt
Marktstart30. Januar 202530. Januar 2025Q1 2027 (Gerücht)
Quellen und weitere Links

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