Werbung

Als womöglicher Ersatz für die inzwischen kaum noch verfügbare GeForce RTX 5090 ist die GeForce RTX 5080 mit 24 GB bereits im Gespräch gewesen. Auch ein möglicher Start im ersten Quartal 2027 war bereits vermutet worden. Nun vermelden Posts im ChannelGate (via VideoCardz), einem chinesischen Portal für Grafikkarten-Boardpartner, dass NVIDIA die aktuelle GeForce RTX 5080 genau wie die GeForce RTX 5090D v2 einstellen und durch die GeForce RTX 5080 24 GB ersetzen wird.

NVIDIA soll die Pläne zur GeForce RTX 5080 24 GB sogar beschleunigt haben, sodass eine Ankündigung noch im Dezember erfolgen könnte. Mit der Verfügbarkeit aber sei erst im Januar 2027 zu rechnen. Die GeForce RTX 5080 24 GB würde dann zum neuen Flaggschiff-Modell von NVIDIA für den chinesischen Markt.

Ob dies im Hinblick auf die GeForce RTX 5080 und GeForce RTX 5090 auch für die weiteren Märkte gilt, bleibt abzuwarten. Für die GeForce RTX 5090 sind die aktuelle Verfügbarkeit und Preise jenseits der 7.000-Euro-Marke bereits ein eindeutiges Zeichen dafür, dass dieses Modell nicht mehr in ausreichenden Stückzahlen angeboten wird.

Auch für die GeForce RTX 5080 haben die Preise in den vergangenen 3-4 Wochen stark angezogen. Inzwischen ist das günstigste Modell bei 1.800 Euro angekommen.

Abhilfe soll dann die GeForce RTX 5080 mit 24 GB schaffen. 50 % mehr Speicher dürften aber auch bedeuten, dass ein solches Modell sich nicht auf dem Preisniveau der aktuellen GeForce RTX 5080 bewegen wird.