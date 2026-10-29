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Microsoft hat eine umfassende Erweiterung seiner Raytracing-Schnittstelle "DirectX Raytracing", kurz DXR, angekündigt. Mit dem DirectX 12 Agility SDK 1.722 Preview führt der Konzern neue Verfahren ein, die insbesondere die Berechnung komplexer und dynamischer 3D-Szenen beschleunigen sollen. Laut Microsoft handelt es sich bei den Neuerungen um die umfangreichsten Weiterentwicklungen von DXR seit dessen Einführung im Jahr 2018.

Im Mittelpunkt stehen dabei zwei neue Technologien namens Clustered Geometry und Partitioned Top-Level Acceleration Structures (PTLAS). Beide sollen den Aufwand reduzieren, der beim Aufbau und der Aktualisierung sogenannter Beschleunigungsstrukturen (BVHs) entsteht. Gerade bei aufwendigen Spielwelten mit zahlreichen beweglichen Objekten, detaillierter Geometrie und häufigen Szenenänderungen kann ihre Verwaltung erhebliche Rechenleistung beanspruchen.

Clustered Geometry setzt an der Organisation einzelner 3D-Objekte an. Statt umfangreiche Beschleunigungsstrukturen bei Veränderungen wiederholt vollständig aufzubauen, wird die Geometrie in kleinere, wiederverwendbare Cluster unterteilt. Ein solcher Cluster kann bis zu 256 Dreiecke und Vertices enthalten. Die einzelnen Einheiten lassen sich anschließend zu größeren Strukturen zusammensetzen und bei Bedarf aktualisieren. Dadurch sinkt vornehmlich bei animierten Objekten und dynamisch nachgeladenen Geometriedaten der Berechnungsaufwand.

Nach Angaben von Microsoft könnte das Verfahren außerdem dazu beitragen, dass Entwickler für die klassische Rasterisierung und das Raytracing dieselben hochdetaillierten Geometriemodelle verwenden. Bislang kommen für Raytracing-Berechnungen häufig vereinfachte Varianten zum Einsatz, um den Ressourcenbedarf zu begrenzen.

PTLAS verfolgt einen ähnlichen Ansatz auf Ebene der gesamten Spielwelt. Während Clustered Geometry die Struktur einzelner Objekte optimiert, ermöglicht PTLAS die gezielte Aktualisierung bestimmter Szenenbereiche. Ändert sich etwa die Position einer begrenzten Anzahl von Objekten, muss nicht mehr zwangsläufig die vollständige übergeordnete Beschleunigungsstruktur neu aufgebaut werden. Unveränderte Bereiche können weiterverwendet werden. Ergänzend führt Microsoft eine einheitliche, GPU-gesteuerte Schnittstelle für den Aufbau und die Aktualisierung dieser Strukturen ein.

Wie groß das Optimierungspotenzial ausfallen kann, demonstriert Microsoft anhand einer speziell entwickelten Raytracing-Testszene. Auf einer AMD Radeon RX 9070 stieg die Bildrate beim Wechsel von herkömmlich aufgebauten Bottom-Level Acceleration Structures (BLAS) auf Clustered Geometry von 1,2 auf 79 FPS. Das entspricht einer rund 66-fachen Steigerung. Gleichzeitig sank die benötigte Zeit für den Aufbau der Beschleunigungsstrukturen von 788 auf 3,11 Millisekunden.

Für Spieler ergeben sich aus der Veröffentlichung zunächst keine unmittelbaren Leistungssteigerungen. Die neuen Raytracing-Funktionen müssen von Spieleentwicklern implementiert und von kompatiblen Treibern unterstützt werden. Wann erste kommerzielle Spiele die standardisierten Verfahren nutzen werden, ist noch offen. Langfristig könnten die Erweiterungen jedoch insbesondere bei geometrisch aufwendigen Spielwelten und Pathtracing-Anwendungen den Ressourcenbedarf deutlich reduzieren.